Introductie van Super: The True-Blue Australian Lager van Golden West Brewing Co.

Golden West Brewing Co., een ambachtelijke brouwerij gevestigd in Subiaco, West-Australië, heeft onlangs hun nieuwste creatie onthuld: Super, een echt blauw Australisch pilsje. Geïnspireerd door een tijd waarin het bestellen van een biertje betekende dat je moest kiezen tussen een volsterk bier of een middelsterke goldie, is Super een eerbetoon aan de eenvoud en nostalgie van die tijd.

Super schenkt een zuivere gouden tint met een royale schuimkraag en verleidt bierliefhebbers met zijn uitnodigende uiterlijk. In de neus heeft het bier een uitgesproken moutaroma, dat doet denken aan de tapijten in de achterkamer van de iconische livemuzieklocatie van Perth, The Grosvenor, in de jaren negentig. De eerste slok biedt een soepele en bevredigende ervaring, maar gaat al snel over in een heerlijke balans van moutige bitterheid en een frisse afdronk.

Dit blikje, of ingeblikt bier, heeft al zijn sporen verdiend in de lokale bierscene en verdiende een zilveren medaille op de Perth Royal Beer Show 2023. De erkenning is welverdiend gezien het vermogen om bierliefhebbers terug te voeren naar de gouden dagen toen Swanny, of Swan Gold middelsterk, oppermachtig regeerde.

Met een alcoholpercentage (ABV) van 4.2 procent is Super ook ideaal om te delen met vrienden, waardoor de kameraadschap die vaak wordt geassocieerd met het splitsen van een drankje, terugkomt. Dit blikje, geprijsd op ongeveer $ 23 voor een pakket van vier, is niet alleen een voorproefje van nostalgie, maar ook van grote waarde voor liefhebbers van ambachtelijk bier.

Dus als je verlangt naar de tijd van weleer, toen de bierkeuze eenvoudiger was en de nadruk lag op kwaliteit en traditie, dan zou Super by Golden West Brewing Co. op je radar moeten staan. Hef het glas op Australisch vakmanschap en geniet van dit echt blauwe pilsje, dat een solide beoordeling van 3.5 WA-zonsondergangen uit 5 heeft verdiend.

Definities:

– Tinnie: een term die in Australië wordt gebruikt om naar een blikje bier te verwijzen.

– ABV: Alcohol per volume, een standaardmeting die wordt gebruikt om het alcoholgehalte in een drank aan te geven.