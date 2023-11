Het mysterieuze lot van The Simpsons: Hit & Run vervolg en de onbeantwoorde vragen

Het geliefde openwereldspel The Simpsons: Hit & Run fascineert fans al jaren met zijn unieke mix van humor en gameplay. Ondanks de populariteit en de vraag naar een vervolg, hebben ontwikkelaars van de game onlangs onthuld dat er nooit een vervolggame is uitgekomen, waardoor fans en zelfs de ontwikkelaars zelf in verwarring zijn gebracht.

In een recent interview met MinnMax deelden programmeurs, producenten, ontwerpers en uitvoerende producenten die betrokken waren bij het originele spel hun verwarring en teleurstelling over de annulering van het vervolg. Toen hem werd gevraagd naar de reden achter het stopzetten van de productie, antwoordde uitvoerend producent John Melchior verbijsterd: "Ik weet het niet."

Het was een werkelijk bizarre beslissing, waarbij alle betrokkenen zich achter het hoofd krabden. Melchior legde uit dat het succes van de originele game leidde tot een deal voor vijf games met minder financiering dan de ontwikkelaars hadden verwacht. De beslissing om de productie stop te zetten kwam als een schok, zelfs voor de baas van Melchior, die het spel “op een presenteerblaadje” aan hen had overhandigd.

Het originele spel, uitgebracht door Vivendi Universal Games in 2003, bevatte een buitenaardse samenzwering in Springfield, waarbij spelers verschillende speurtochten uitvoerden om de mysterieuze gebeurtenissen te ontrafelen. Een van de meest iconische aspecten van de game waren de door Grand Theft Auto geïnspireerde racemissies, waar fans met plezier aan terugdenken.

Het geplande vervolg was bedoeld om de rijmechanismen uit te breiden door de mogelijkheid te introduceren om objecten uit voertuigen te slepen. Ontwerper Darren Evenson noemde een prototype dat voor deze functie was ontwikkeld voordat het project werd gesloopt. Naast het prototype en een los plot was er echter niet veel vooruitgang geboekt.

De ontwikkelaars uitten hun ongeloof over de annulering van het project, omdat ze voor ogen hadden dat The Simpsons: Hit & Run een franchise zou worden. Voor hen leek een vervolg een natuurlijke ontwikkeling, maar het werd abrupt van tafel gehaald.

Een van de belangrijkste factoren die hebben bijgedragen aan de ondergang van het vervolg was het onvermogen van Vivendi om de videogamerechten op The Simpsons veilig te stellen. Interessant genoeg was het bedrijf succesvol in het verkrijgen van de rechten op andere populaire franchises zoals Buffy the Vampire Slayer. Uiteindelijk verwierf EA de videogamerechten in 2005; Sinds 2007 is er echter geen nieuwe game gebaseerd op The Simpsons uitgebracht.

Concluderend: hoewel de hoop op een vervolg op The Simpsons: Hit & Run de grond in kan gaan zolang EA de rechten op de franchise behoudt, kunnen fans nog steeds hopen op een geremasterde versie van de originele game. De mysteries rond de annulering van het vervolg blijven zowel fans als ontwikkelaars verbijsteren, waardoor ze zich afvragen wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn.

