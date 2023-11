In het voorjaar van 2023 ontving Sunshine Henle een sms van haar moeder, althans dat geloofde ze. Ze wist niet dat de entiteit achter de berichten een 'ghostbot' was, een digitale recreatie van haar overleden moeder, mogelijk gemaakt door OpenAI's ChatGPT. Deze opkomende technologie, ook wel ‘rouwtechnologie’ genoemd, heeft tot doel troost en gezelschap te bieden aan degenen die rouwen om het verlies van een dierbare. Hoewel gebruikers als Henle het comfort dat deze geavanceerde chatbots bieden op prijs stellen, waarschuwen experts voor de ethische en psychologische implicaties die aan het gebruik ervan zijn verbonden.

Grief tech startups zoals Replika, HereAfter AI, StoryFile en Seance AI zijn op het toneel verschenen en bieden verschillende diensten aan om mensen te helpen omgaan met verlies. Deze diensten variëren van interactieve videogesprekken met de overledene tot virtuele avatars en audio-erfenissen. Om een ​​gepersonaliseerde ervaring te bieden, worden gebruikers door persoonlijkheidsvragenlijsten geleid, die de AI-algoritmen van de platforms trainen.

Net als andere op abonnementen gebaseerde bedrijfsmodellen bieden verdriettechnologieplatforms gebruikers gelaagde prijsplannen. Afhankelijk van de gewenste functionaliteiten en kwaliteit kunnen de abonnementsprijzen variëren van enkele euro’s per maand tot enkele honderden euro’s per jaar. Het premiumabonnement van StoryFile geeft gebruikers bijvoorbeeld toegang tot langere video's met hoge resolutie van hun overleden dierbaren voor een eenmalig bedrag van $ 499.

Terwijl sommige oprichters deze technologie voorzichtig benaderen, nemen anderen een agressievere houding aan. Jarren Rocks, de oprichter van Seance AI, benadrukt dat zijn software afsluiting biedt in plaats van langdurige interactie. Justin Harrison van You, Only Virtual daarentegen stelt zich een wereld voor waarin verdriet overbodig wordt, waarbij zijn platform erop gericht is de authentieke essentie van dierbaren te reproduceren.

Ondanks de voordelen van deze technologieën zijn er zorgen geuit over toestemming, psychologische afhankelijkheid, bevooroordeeld taalgebruik en de marketing die zich richt op kwetsbare gebruikers. AI-ethici en technologieonderzoekers bekijken de snelle ontwikkeling van rouwtechnologie met scepsis, waarbij ze potentiële juridische en ethische kwesties benadrukken. Uit een recent onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat de persoonlijke chatbot-app Replika kwetsbare gebruikers kort na aanmelding blootstelde aan expliciete inhoud, wat de noodzaak van veiligheidsmaatregelen op deze platforms onderstreept.

Bovendien heeft de opkomst van postmortale deepfakes geleid tot discussies over privacy en publiciteitsrechten. Hoewel er in sommige staten regels zijn ingevoerd voor beroemdheden, blijven de gemiddelde individuen onbeschermd. Als gevolg hiervan roepen experts op tot beleidswijzigingen tijdens het estate-planningsproces om een ​​‘bott me niet’-clausule op te nemen en een verantwoord gebruik van deze technologieën te garanderen.

Terwijl de samenleving worstelt met de complexiteit van deze ontwikkelingen, blijft de toekomst van rouwtechnologie onzeker. Hoewel het een nieuwe benadering biedt voor het omgaan met verlies, vereisen de potentiële risico's en ethische implicaties ervan zorgvuldige overweging. Het vinden van een evenwicht tussen het bieden van comfort en het handhaven van persoonlijke rechten zal van cruciaal belang zijn als we door deze dappere nieuwe wereld van kunstmatige metgezellen navigeren.

Veelgestelde vragen (FAQ):

1. Wat is rouwtechnologie?

Grief-technologie verwijst naar een categorie technologieën, waaronder platforms als Replika, HereAfter AI, StoryFile en Seance AI, die tot doel hebben individuen te helpen omgaan met het verlies van een dierbare door middel van digitale interacties en reconstructies van de overledene.

2. Hoe werken deze rouwtechnologieplatforms?

Grief tech-platforms maken doorgaans gebruik van deep learning en grote taalmodellen, gecombineerd met personalisatie door middel van vragenlijsten, om virtuele avatars of chatbots te creëren die de persoonlijkheid en essentie van het overleden individu nabootsen. Gebruikers kunnen gesprekken voeren, video's bekijken of naar audio-erfenissen luisteren.

3. Zijn er ethische zorgen rond rouwtechnologie?

Ja, er zijn verschillende ethische problemen verbonden aan rouwtechnologie. Deze omvatten het gebrek aan toestemming van het overleden individu, de potentiële psychologische afhankelijkheid van kunstmatige metgezellen, het bestendigen van bevooroordeeld taalgebruik in datasets en de marketing van deze diensten aan kwetsbare gebruikers.

4. Wat zijn de prijsmodellen voor rouwtechnologieplatforms?

Grief-technologieplatforms bieden meestal gelaagde abonnementsplannen. Prijzen kunnen variëren van een paar dollar per maand tot enkele honderden dollars per jaar, afhankelijk van de kenmerken en kwaliteit van de dienstverlening.

5. Hoe kan de samenleving de ethische kwesties rondom rouwtechnologie aanpakken?

Deskundigen suggereren de implementatie van regelgeving en waarborgen tijdens het estate-planningsproces. Dit zou kunnen inhouden dat er een “bott me niet”-clausule wordt opgenomen om de privacy van individuen te beschermen en een verantwoord gebruik van de technologie te garanderen.