Nieuwe Google Pixel 8 verrast gebruikers met een helderder scherm

De nieuwste vlaggenschip-smartphones van Google, de Pixel 8 en Pixel 8 Pro, hebben furore gemaakt met hun indrukwekkende hardware-upgrades. Een van de opvallende kenmerken van deze apparaten zijn de AMOLED-displays, die zijn gelabeld als "Actua" en "Super Actua". Stond de Pixel 8 Pro al bekend om zijn piekhelderheid van 2,400 nits, blijkt de reguliere Pixel 8 nog indrukwekkender te zijn dan aanvankelijk gedacht.

Google meet de piekhelderheid van beide telefoons met behulp van een ‘5% on-pixel ratio’, die slechts een klein percentage van het scherm vertegenwoordigt. Bij gebruik in de praktijk haalt de Pixel 8 Pro mogelijk niet de geadverteerde 2,400 nits, behalve voor HDR-inhoud. Recente ontdekkingen door de XDA-Developers-gemeenschap werpen echter licht op het feit dat de reguliere Pixel 8 de beweringen van Google daadwerkelijk overtreft.

In een gedetailleerde analyse door Dylan Raga werd ontdekt dat het scherm van de Pixel 8 een helderheid op volledig scherm kan bereiken van maximaal 1,600 nits. Dit is 200 nits hoger dan wat Google officieel had aangegeven en zelfs hoger dan wat Raga constateerde bij het testen van de Pixel 8 Pro.

Interessant genoeg wordt deze extra helderheid bereikt door de functie “Smooth Display” in te schakelen, die gebruik maakt van een verversingssnelheid van 120 Hz. Wanneer deze optie uitstaat, haalt het paneel op de reguliere Pixel 8 de verwachte 1,400 nits zoals aanvankelijk door Google werd geclaimd. De reden achter deze ongelijkheid blijft onduidelijk, maar uiteindelijk komt het de gebruikers ten goede.

De hogere helderheidsniveaus op de Pixel 8 zorgen voor een verbeterde visuele ervaring, vooral bij het bekijken van HDR-inhoud. Of gebruikers nu films kijken, games spelen of op hun favoriete websites surfen, het helderdere scherm draagt ​​bij aan het algehele plezier en de onderdompeling.

De toewijding van Google om de smartphonehardware voortdurend te verbeteren, blijkt duidelijk uit de verrassingen die de weergavemogelijkheden van de Pixel 8 bieden. Met de ‘Actua’-branding die de vooruitgang in de AMOLED-technologie laat zien, kunnen gebruikers een visueel verbluffende ervaring verwachten als nooit tevoren.

Veelgestelde Vragen / FAQ

1. Wat is de piekhelderheid van de Google Pixel 8 Pro?

De Pixel 8 Pro heeft een piekhelderheid van 2,400 nits, waardoor het een van de helderste schermen op de Amerikaanse smartphonemarkt is.

2. Hoe helder is de gewone Google Pixel 8?

In tegenstelling tot wat Google aanvankelijk beweert, kan de gewone Pixel 8 feitelijk een helderheid op volledig scherm bereiken van 1,600 nits, 200 nits hoger dan wat officieel werd vermeld.

3. Hoe wordt de extra helderheid bereikt op de gewone Pixel 8?

Door de functie “Smooth Display” in te schakelen, die gebruik maakt van een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz, kan de gewone Pixel 8 de extra 200 nits helderheid bereiken.

4. Heeft de hogere helderheid voordelen voor gebruikers?

Ja, de hogere helderheidsniveaus verbeteren de visuele ervaring, vooral bij het bekijken van HDR-inhoud. Gebruikers kunnen een meer meeslepende en plezierige weergave verwachten.