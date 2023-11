Ubisoft zet een nieuwe standaard: snel vooruitspoelende tussenfilmpjes zijn een game-changer

Ubisoft heeft een opwindende functie onthuld in zijn aankomende mobiele schietspel, The Division Resurgence. Hoewel snel vooruitspoelende tussenfilmpjes geen baanbrekend concept zijn, is het een functie die je tegenwoordig zelden in games tegenkomt. Door deze game-changer kijken spelers reikhalzend uit naar de release van de game in 2024, in de hoop dat deze een standaardopname wordt in alle toekomstige videogames.

Spelers ontdekten deze vaardigheid per ongeluk en snelden door lange tussenfilmpjes in The Division Resurgence met slechts een simpele aanraking op het scherm. Of het nu gaat om een ​​stil lopend personage of om een ​​buitensporige dialoog over een missie, spelers kunnen nu door deze scènes bladeren, waardoor ze tijd besparen en het spel leuker maken.

Hoewel het in de meeste games een optie is om tussenfilmpjes helemaal over te slaan, is er vaak een verlangen om elk stukje kennis en karakterontwikkeling op te vangen. De vooruitspoelfunctie in The Division Resurgence komt tegemoet aan deze behoefte, waardoor spelers selectief door delen van de tussenfilmpjes kunnen snellen. Deze kleine maar indrukwekkende functie is niet alleen een uitkomst voor spelers die het verhaal snel willen laten verlopen, maar ook ideaal voor spelers die op mobiele apparaten spelen, omdat ze de flexibiliteit bieden om de gameplay op elk moment af te ronden.

De inzet van Ubisoft om de spelerservaring te verbeteren is lovenswaardig. Door de fast-forward-optie te introduceren in The Division Resurgence hebben ze een nieuwe standaard gezet in de game-industrie. Spelers willen deze functie nu graag geïmplementeerd zien in toekomstige Ubisoft-games, zoals The Division 3 en The Division Heartland.

De verwachting is voelbaar, en fans van de games van Ubisoft kunnen niet anders dan hunkeren naar het gemak en plezier dat de snel vooruitspoelfunctie met zich meebrengt. Nu Ubisoft voorop loopt, kunnen andere game-ontwikkelaars dit opmerken en overwegen om deze baanbrekende functie in hun eigen creaties op te nemen.

FAQ:

Vraag: Is The Division Resurgence de eerste game met een functie voor snel vooruitspoelende tussenfilmpjes?

A: Nee, sommige JRPG's en andere games bevatten in het verleden vergelijkbare functies.

Vraag: Kan ik tussenfilmpjes volledig overslaan in The Division Resurgence?

A: Ja, zoals bij de meeste games kunnen spelers in The Division Resurgence de tussenfilmpjes desgewenst geheel overslaan.

Vraag: Wanneer wordt The Division Resurgence officieel gelanceerd?

A: De game bevindt zich momenteel in de bètatestfase en wordt naar verwachting in 2024 gelanceerd.