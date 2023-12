Linux Kernel 6.6.7 verdringt de Sinistere 6.6.6 in snelle opvolging

De Linux-kernelversie 6.6.6 mag in eerste instantie de in het zwart geklede open source-enthousiasten in verrukking hebben gebracht, maar zijn heerschappij is afgebroken. Binnen slechts een paar dagen is het vervangen door een vriendelijkere 6.6.7-iteratie.

Eind oktober bracht Linux versie 6.6 uit, en binnen een paar weken werd dit aangemerkt als de nieuwste ondersteunde release op lange termijn. Dit is de afgelopen jaren een veel voorkomende trend geworden, waarbij de laatste volledige puntrelease van het jaar stabiel wordt verklaard en meerdere jaren aan updates ontvangt. Als gevolg hiervan heeft kernel 6.5, gelanceerd in augustus om de 32e verjaardag van het project te herdenken, nu de end-of-life status bereikt na 13 releases.

Greg Kroah-Hartman, de gewaardeerde figuur achter de stabiele kernel, heeft vrijdag versie 6.6.5 uitgebracht, met meer dan 100 wijzigingen. Onder deze updates bevond zich een problematische back-port, die eerder werd benadrukt in ons recente rapport over kernel 6.1.66. Deze back-port-wijziging, gerelateerd aan Wi-Fi-verwerking, was gebaseerd op een eerdere wijziging die was weggelaten uit kernel 6.1.66. Als gevolg hiervan volgde kernel 6.1.67 snel het voorbeeld om het probleem met de draadloze verbinding op te lossen.

Hetzelfde probleem dook opnieuw op in versie 6.6.5, en net als in de vorige stabiele kernelreeks werd de problematische verandering de volgende werkdag snel verwijderd. Maandag werd kernel 6.6.6 uitgebracht, waarbij alleen de specifieke wijziging werd verwijderd die het probleem veroorzaakte. Hoewel dit veel Reddit-gebruikers tevreden stelde, waren de commentatoren van Hacker News minder enthousiast. De onheilspellende tekenen waren zelfs in oktober duidelijk toen versie 6.6 werd geïntroduceerd.

Het nieuws is nu echter teleurstellend voor alle fans van de griezelige kinderen die er zijn. De kernel gemarkeerd met de beruchte “666” duurde helemaal niet lang! Woensdag was het al vervangen door kernel 6.6.7. Deze nieuwe versie is aanzienlijk uitgebreider, met 268 gewijzigde bestanden en een uitgebreide changelog met maar liefst 7,562 regels.

Met zo'n kortstondige kernel is het niet verrassend dat er deze keer geen update en heruitgave van Ubuntu Satanic Edition zal zijn.®