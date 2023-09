Het afgeslachte Ierse accent in Starfield leidt tot controverse

Het langverwachte spel Starfield, ontwikkeld door Bethesda, ligt onlangs onder vuur vanwege zijn slecht uitgevoerde Ierse accent. Zowel spelers als critici zijn geschokt en teleurgesteld door de weergave van het accent, dat wordt omschreven als een ‘gruwel’.

De kwestie van het verkeerd weergeven van accenten is niet nieuw in de mediawereld, maar het lijkt erop dat Starfield het naar een geheel nieuw niveau heeft getild. Veel mensen uit Ierland, die bekend zijn met de nuances van hun eigen dialecten, hebben hun frustratie geuit over de onnauwkeurige weergave.

Hoewel sommigen beweren dat het de gemakkelijkste oplossing zou zijn om echte Ierse acteurs deze rollen te laten vertolken, wordt op zijn minst verwacht dat het accent tot zijn recht komt. Helaas lijkt deze basisvereiste over het hoofd te zijn gezien bij de ontwikkeling van Starfield.

Twitter is overspoeld met reacties die de slechte kwaliteit van het Ierse accent in het spel benadrukken. Sommigen hebben het vergeleken met een basaal Amerikaans accent met af en toe gebruik van stereotiepe Ierse uitdrukkingen. Het wordt ‘schokkend’ en ‘ongelooflijk’ genoemd door degenen die het uit de eerste hand hebben meegemaakt.

Dit is niet het eerste voorbeeld van een slecht uitgevoerd Iers accent in de gamingwereld. Recente titels zoals Assassin's Creed Valhalla hebben het accent echter veel beter weergegeven. Het is teleurstellend om te zien dat Starfield in dit opzicht de plank mis heeft geslagen.

Ondanks de controverse rond het Ierse accent is Starfield er nog steeds in geslaagd om op andere gebieden succes te behalen. De game heeft positieve recensies gekregen en presteert goed in de verkoop.

Kortom: het afgeslachte Ierse accent in Starfield heeft tot verontwaardiging geleid onder spelers en critici. Het is een duidelijk voorbeeld van het belang van nauwkeurige representatie in de media, en herinnert ons eraan dat er meer moeite moet worden gedaan om de authenticiteit te garanderen in de weergave van verschillende culturen en accenten.

