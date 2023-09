Pas de trillingen van uw iPhone aan voor individuele contacten

By

Als u uw iPhone liever in de stille of trilmodus wilt houden, maar toch binnenkomende sms-berichten of oproepen van verschillende contacten wilt kunnen onderscheiden, kunt u hun trilpatroon aanpassen. Door het trilpatroon aan te passen, kunt u inkomende waarschuwingen screenen zonder afhankelijk te zijn van beltoongeluiden.

Volg deze stappen om het trilpatroon voor een specifiek contact aan te passen:

Start de app Contacten op uw iPhone of tik op het telefoonpictogram aan de onderkant van uw hoofdscherm en ga naar het tabblad Contacten. Tik op de naam van het contact dat u wilt wijzigen en selecteer Bewerken. Kies Beltoon of Teksttoon. Tik op Trilling. Op dit scherm kun je kiezen uit een lijst met standaardtrillingen, of je kunt een aangepaste trilling maken.

Als u ervoor kiest een aangepast trilpatroon te maken, volgt u deze aanvullende stappen:

Gebruik uw vinger om in de gewenste volgorde op het iPhone-scherm te tikken om een ​​patroon te creëren. Tik op Stop als je klaar bent met het patroon. Tik op Afspelen om je ontwerp te testen. Als u uw werk opnieuw wilt doen, selecteert u Opnemen. Als je tevreden bent met je aangepaste vibratie, tik je op Opslaan. Geef uw nieuw gemaakte trilpatroon een naam en tik nogmaals op Opslaan. Hierdoor wordt de aangepaste trilling toegevoegd aan uw lijst met opties. Om een ​​opgeslagen aangepaste trilling te verwijderen, veegt u naar links over het item en tikt u op Verwijderen.

Net als nieuw gedownloade beltonen kan elk aangepast trilpatroon dat u maakt en opslaat, overal worden gebruikt waar de trilfunctie van toepassing is.

Het aanpassen van trilpatronen voor individuele contacten kan een handige manier zijn om inkomende waarschuwingen te screenen zonder gestoord te worden door luide beltonen. Hiermee kunt u herkennen wie u probeert te bereiken op basis van het trillingspatroon dat u aan hen hebt toegewezen.

