Is het heelal eigenlijk klein?

Een nieuwe studie gepubliceerd op de arXiv preprint-server betwist de overtuiging dat het universum veel groter is dan wat we kunnen waarnemen. Terwijl de meeste kosmologen beweren dat het waarneembare universum slechts een klein deel is van een onvoorstelbaar uitgestrekte schepping, suggereert dit artikel dat het waarneembare universum grotendeels alles is wat er is.

Eén reden waarom kosmologen geloven dat het heelal groot is, is de verspreiding van clusters van sterrenstelsels. Als het heelal zich niet verder zou uitstrekken dan wat wij kunnen zien, zouden sterrenstelsels zonder enige asymmetrie naar onze regio clusteren. Het feit dat sterrenstelsels in het zichtbare heelal op een vergelijkbare schaal clusteren, geeft echter aan dat het waarneembare heelal homogeen en isotroop is.

Een ander punt om te overwegen is dat de ruimtetijd vlak is. Als dat niet zo was, zou ons beeld van verre sterrenstelsels vertekend zijn. Op basis van onze waarnemingen impliceert de vlakheid van de ruimtetijd echter dat het universum minstens 400 keer groter is dan het waarneembare universum.

De bijna perfecte uniformiteit van de kosmische microgolfachtergrond (CMB) is ook significant. Astronomen hebben voorgesteld dat vroege kosmische inflatie, een periode van enorme expansie na de oerknal, deze uniformiteit zou kunnen verklaren. Als dit waar is, zou dit erop wijzen dat het universum in de orde van 10^26 keer groter is dan wat we kunnen waarnemen.

De snaartheorie komt echter in beeld. Theoretische modellen in de snaartheorie die compatibel zijn met de kwantumzwaartekracht en andere belangrijke factoren houden vaak geen rekening met vroege kosmische inflatie. Deze modellen worden gezien als behorend tot het “moerasgebied” van theorieën die niet veelbelovend zijn.

In deze nieuwe studie onderzoeken de auteurs hoger-dimensionale structuren binnen de snaartheorie als alternatief voor vroege kosmische inflatie. Door hoger-dimensionale universums te beschouwen, suggereren ze dat het universum misschien maar honderd of duizend keer groter is dan wat we kunnen waarnemen.

Hoewel dit een fascinerend concept is, is het belangrijk op te merken dat dit nog steeds theoretische modellen zijn en dat verder onderzoek nodig is om te bepalen of ze ons universum nauwkeurig beschrijven.

