2023: een spectaculair jaar voor RPG's

Samenvatting: Het jaar 2023 bracht een hele reeks langverwachte releases in het RPG-genre voort, waardoor fans een feest van diverse gameplay-ervaringen kregen. Hoewel sommige games meer aandacht kregen dan andere, was het over het geheel genomen een opmerkelijk jaar.

Het gerenommeerde Starfield en zijn toegewijde gemeenschap

Bethesda's Starfield, een langverwachte reis naar de ruimte, heeft misschien minder tijd in de schijnwerpers gestaan ​​dan verwacht, maar veroverde nog steeds de harten van veel RPG-enthousiastelingen. Ondanks het uitgestrekte karakter en de incidentele verwarring werd deze sciencefiction-RPG een liefdeswerk voor regisseur Todd Howard en zijn team. Starfields unieke mix van verkenning en eerbetoon aan sciencefictionfilms en literatuur fascineerde spelers. Het stimuleerde ook een toegewijde gemeenschap die met passie schepen bouwde, buitenposten creëerde en haar geheimen ontrafelde. Starfield vervulde de dromen van fans die verlangden naar een door Star Trek geïnspireerde triple-A RPG-ervaring.

Diablo IV: De bloedige horror keert terug

Diablo IV maakte een triomfantelijke terugkeer naar de gruwelijke en duistere wortels van de serie en verdiende veel lof voor zijn verfijnde gevechten, uitgebreide aanpassingsmogelijkheden, verbluffende graphics en sterke basis voor live services. Terwijl de uitrol van seizoen 1 op kritiek stuitte, verbeterden het reactievermogen van Blizzard en het daaropvolgende seizoen 2 de reputatie van de game onder de fans. Diablo IV zorgde voor een uitzonderlijke coöp-ervaring op pc en consoles, en riep nostalgie op naar de gouden eeuw van Blizzard. Met uitbreidingen in het verschiet geeft Diablo IV spelers reden om optimistisch te zijn over de toekomst van Blizzard in 2024.

Sea of ​​Stars: een gezellige turn-based RPG

Sea of ​​Stars van Sabotage Studios omarmde de geest van klassieke RPG's ontwikkeld voor de Super Nintendo en PlayStation. Dit eerbetoon aan 16-bit RPG's bood spelers een gezond en gezellig avontuur met een hartverwarmende cast, boeiende turn-based gevechten en een heerlijke soundtrack. Hoewel het in ongeveer 30 uur voltooid kon worden, liet de game een blijvende indruk achter met zijn verbluffende beelden en charmante gameplay. Sea of ​​Stars bewees dat een eenvoudige RPG-ervaring spelers nog steeds kan boeien in een genre vol complexe werelden.

Octopaatreiziger 2: een reis door gedenkwaardige personages

Octopath Traveler 2 bouwde voort op het succes van zijn voorganger en leverde een grootser avontuur op vol onvergetelijke personages, uitzonderlijke schrijfstijl en nog een fenomenale soundtrack. Dit eerbetoon aan klassieke 16-bits RPG's veroverde de harten van toegewijde RPG-fans, die het als hun Game van het Jaar noemden. De unieke HD-2D-kunststijl van de game, gecombineerd met met elkaar verweven verhalen, bood spelers een werkelijk unieke ervaring. Van de snauwerige extraordinaire geestelijke Temenos tot de verbluffende beelden: Octopath Traveler 2 was een voorbeeld van de toewijding van Square Enix om de RPG-geschiedenis te vieren.

In Stars and Time: een eigenzinnig eerbetoon aan Earthbound en Undertale

In Stars and Time bracht een RPG die sterk beïnvloed was door Earthbound en Undertale een vleugje eigenzinnigheid in de mix. Terwijl hoofdrolspeler Siffrin een ogenschijnlijk gewoon avontuur navigeerde, onthulde de game een tijdlus vol verrassingen. De game bood een unieke mix van verhaal, gameplay en charmante beelden, waardoor spelers werden betrokken bij een buitengewone RPG-ervaring.

2023 was echt een opmerkelijk jaar voor RPG-enthousiastelingen, met de introductie van een breed scala aan games die aan verschillende smaken en voorkeuren voldeden. Van grootse ruimteavonturen tot intieme turn-based reizen, dit jaar liet het vermogen van het genre zien om meeslepende verhalen en boeiende gameplay tot leven te brengen.