De beste RPG's van 2023: een jaar vol epische avonturen

Samenvatting: Het jaar 2023 was een opmerkelijk jaar voor het RPG-genre, met een divers aanbod aan games dat spelers over de hele wereld boeide. Van uitgestrekte open werelden tot turn-based klassiekers: deze RPG's boden spannende avonturen, gedenkwaardige personages en verbluffende soundtracks.

Tweedeprijswinnaar: Starfield – Een liefdeswerk van Bethesda

Starfield, de langverwachte ruimte-RPG van Bethesda, kreeg misschien niet zoveel aandacht als verwacht, maar liet een blijvende indruk achter. Ondanks de tekortkomingen toonde de game de toewijding van regisseur Todd Howard en zijn team. Met zijn sciencefiction-eerbetoon en memorabele momenten veroverde Starfield de harten van fans en bood het een unieke ervaring die de dromen van Star Trek-enthousiastelingen vervulde.

Tweede plaats: Diablo IV – Een terugkeer naar de donkere oorsprong van de serie

Diablo IV keerde triomfantelijk terug naar de roots van de franchise, met verfijnde gevechten, uitgebreide aanpassingsmogelijkheden en indrukwekkende beelden. Hoewel de uitrol van seizoen 1 op kritiek stuitte, slaagde Blizzard erin het vertrouwen van fans te herwinnen met seizoen 2 en de responsieve benadering van feedback. Diablo IV geldt als een van de beste RPG's van het jaar en biedt een meeslepende coöperatieve ervaring voor spelers op zowel pc als console.

Tweedeprijswinnaar: Sea of ​​Stars – Een gezellig turn-based avontuur

In schril contrast met Diablo IV bood Sea of ​​Stars een warme en charmante turn-based RPG-ervaring. Deze game, ontwikkeld als eerbetoon aan klassieke RPG's, dompelde spelers onder in een gezellige wereld met innemende personages en een fantastische soundtrack. Met zijn boeiende vechtsysteem en prachtige verhaallijn bewees Sea of ​​Stars dat eenvoud soms de sleutel is tot een gedenkwaardig avontuur.

Tweedeprijswinnaar: Octopath Traveler 2 – Een groots eerbetoon aan de RPG-geschiedenis

Octopath Traveler 2 zette de erfenis van zijn voorganger voort en leverde een uitgestrekt avontuur vol gedenkwaardige personages en uitstekende schrijfstijl. Deze game viert de gouden eeuw van 16-bit RPG's en fascineerde RPG-enthousiastelingen met zijn verbluffende HD-2D-kunststijl en ingewikkelde, met elkaar verweven verhalen. Square Enix bracht een eerbetoon aan de RPG-geschiedenis en schreef een liefdesbrief aan fans over de hele wereld.

Tweedeprijswinnaar: In Stars and Time – Eigenzinnige tradities en eindeloze loops

In Stars and Time is geïnspireerd op Earthbound en Undertale en biedt een unieke RPG-ervaring waar spelers blij mee zijn. De charmante hoofdpersoon, Siffrin, kwam terecht in een tijdlus en ontrafelde een boeiend verhaal. Deze game bracht een frisse kijk op het genre en combineerde nostalgie met innovatieve gameplay-mechanica.

Kortom: 2023 was een jaar vol epische avonturen in het RPG-genre. Van de uitgestrektheid van de ruimte tot gezellige turn-based gevechten: deze games boden iets voor elke RPG-liefhebber. Of het nu gaat om het verkennen van onbekende sterrenstelsels of het ondernemen van een nostalgische reis, spelers werden getrakteerd op onvergetelijke ervaringen in deze top-RPG's van het jaar.