Op zoek naar leuke en interactieve spellen om met je partner te spelen? Zoek niet verder. We hebben een lijst samengesteld met de beste games voor koppels op PlayStation Plus Extra. Deze games zijn perfect voor zowel coöp- als singleplayer-ervaringen, waardoor je samen kunt genieten van quality time terwijl je spannende verhalen verkent, puzzels oplost en deelneemt aan vriendschappelijke competities.

De eerste op onze lijst is ‘Thomas Was Alone’, een puzzelspel voor één speler waar je met z’n tweeën van kunt genieten. Samen de puzzels oplossen is niet alleen erg leuk, maar versterkt ook het teamwerk en de communicatieve vaardigheden. Bovendien kan de game in slechts een paar uur worden voltooid, waardoor het een perfecte keuze is voor een informeel avondje uit.

Het volgende is 'Erica', een FMV-game (full motion video) die een interactieve thriller-ervaring biedt. Door als koppel te spelen, kun je samen keuzes maken en zien hoe deze de uitkomst van het verhaal beïnvloeden. Het is alsof je samen naar een film kijkt, maar dan met de extra opwinding dat je het verhaal vorm kunt geven.

Voor horrorliefhebbers is ‘Dead By Daylight’ een multiplayergame die als koppel kan worden gespeeld. Speel om de beurt een wedstrijd en steun elkaar door als tweede paar ogen te fungeren. Of je nu de moordenaar of de overlevende bent, het hebben van een partner aan je zijde voegt een extra laag spanning en strategisch voordeel toe.

Als je op zoek bent naar een vriendschappelijke wedstrijd, dan is “Hotshot Racing” een uitstekende keuze. Deze arcaderacer biedt een splitscreen-modus, waardoor je op verschillende circuits tegen elkaar kunt racen. Het is kleurrijk, spannend en zal je competitieve instelling zeker naar voren brengen.

“Moving Out 2” is een waanzinnig spel over in- en uitpakken tijdens een verhuizing. Deze game is ontworpen voor coöpspel en vereist effectieve communicatie en teamwerk. Bereid je voor op enkele hilarische momenten terwijl je door de chaos van het samen verplaatsen van meubels navigeert.

“Sackboy: A Big Adventure” is een heerlijke 3D-platformgame die nog beter is als je met z’n tweeën speelt. Sommige niveaus kunnen alleen in coöp op de bank worden voltooid, wat de noodzaak van samenwerking en samenwerking benadrukt. Dit schattige avontuur is van begin tot eind een genot om te beleven.

Last but not least is “Trials Fusion” een spel voor één speler dat perfect is om om de beurt te spelen. Strijd tegen elkaar om de beste tijd neer te zetten op uitdagende circuits, of lach samen terwijl je honderden mislukkingen verzamelt op de moeilijkste niveaus.

Deze games zijn allemaal beschikbaar op PlayStation Plus Extra en bieden een breed scala aan ervaringen waar koppels van kunnen genieten. Of je nu puzzels oplost, keuzes maakt, tegen elkaar racet of samenwerkt, deze spellen bieden koppels urenlang vermaak en mogelijkheden om een ​​band op te bouwen.

