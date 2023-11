Nieuwe Black Friday-deals voor PS5-compatibele SSD's

By

De Amazon Black Friday Sale is met een knaller van start gegaan en biedt gamers een fantastische kans om PS5-compatibele solid-state drives (SSD's) van hoge kwaliteit te scoren tegen onverslaanbare prijzen. Momenteel zijn er twee opvallende deals die je zeker niet mag missen: de Nextorage Japan 2TB SSD voor slechts $ 99.99 en de Silicon Power XS70 2TB SSD voor slechts $ 95.97. Deze SSD's zijn niet alleen betaalbaar, maar leveren ook uitzonderlijke prestaties.

De Nextorage Japan 2TB SSD is een opmerkelijk stuk hardware dat voldoet aan alle eisen voor PS5-compatibiliteit. Met sequentiële lees- en schrijfsnelheden van respectievelijk 7300 MB/s en 6900 MB/s overtreft deze SSD ruimschoots de minimale aanbeveling van 5,600 MB/s. Bovendien is hij voorzien van een dubbelzijdig aluminium koellichaam, dat zorgt voor optimale koeling, zelfs tijdens intensieve gamesessies.

Aan de andere kant demonstreert de Silicon Power XS70 2TB SSD zijn bekwaamheid met overdrachtssnelheden tot 7300 MB/s voor lezen en 6800 MB/s voor schrijven. Met zijn robuuste, vooraf geïnstalleerde aluminium koellichaam belooft deze SSD een uitstekende warmteafvoer, ideaal voor het behouden van topprestaties op je PS5.

Het is interessant om op te merken dat Nextorage Japan een intrigerende achtergrond heeft. Oorspronkelijk opgericht door Sony in 2019 als een SSD-onderafdeling, wilde het bedrijf een officiële SSD voor de PS5 ontwikkelen. De plannen veranderden echter en Sony verkocht zijn belang in Nextorage Japan aan Phison, een gerenommeerde speler op de markt voor solid-state geheugencontrollers. De expertise van Phison zorgt ervoor dat Nextorage Japan geavanceerde SSD's blijft leveren.

Als je een PlayStation-liefhebber bent en op zoek bent naar de perfecte SSD-deal, houd dan de komende kortingen in de gaten nu Black Friday nadert. Er zullen waarschijnlijk nog meer opwindende SSD-aanbiedingen verschijnen, en u kunt er zeker van zijn dat we hier zijn om u op de hoogte te houden van de beste deals die compatibel zijn met uw PS5-console.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Zijn deze SSD's compatibel met de PS5?

Ja, zowel de Nextorage Japan 2TB SSD als de Silicon Power XS70 2TB SSD zijn speciaal ontworpen voor de PS5-console en zijn volledig compatibel.

2. Wat zijn de voordelen van deze SSD's ten opzichte van andere?

Deze SSD's bieden uitzonderlijke prestaties, met overdrachtssnelheden die veel hoger zijn dan de minimaal aanbevolen vereiste voor de PS5. Bovendien worden ze geleverd met vooraf geïnstalleerde koellichamen om efficiënte koeling te garanderen tijdens intensieve gamesessies.

3. Kan ik meer SSD-deals verwachten nu Black Friday dichterbij komt?

Absoluut! Nu we Black Friday naderen, zullen er naar verwachting talloze SSD-deals op maat voor de PS5-console verschijnen. Zorg ervoor dat je op de hoogte blijft, want we zullen deze pagina blijven updaten met de beste beschikbare SSD-deals.

4. Is er een gids voor het vinden van meer PS5 Black Friday-deals?

Ja, voor meer Black Friday-deals zoals deze kun je onze uitgebreide gids met PS5 Black Friday-deals voor 2023 raadplegen. Hierin vind je allerlei kortingen en aanbiedingen op PS5-games, accessoires en meer.