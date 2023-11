Nieuw gloednieuw artikel: Onverslaanbare aanbiedingen voor Beats-hoofdtelefoons en -oordopjes tijdens Amazon Black Friday-uitverkoop

De Amazon Black Friday-uitverkoop is aangebroken, en als je op zoek bent naar koptelefoons of oordopjes van hoge kwaliteit, is dit de perfecte gelegenheid om een ​​aantal ongelooflijke deals te bemachtigen. Tot de opvallende aanbiedingen behoren de Beats Studio Pro draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking en de echte draadloze oordopjes van Beats Studio Buds, beide verkrijgbaar tegen aanzienlijk gereduceerde prijzen.

De Beats Studio Pro draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking, oorspronkelijk geprijsd op $350, is nu verkrijgbaar voor slechts $169.95. Dat is een enorme korting van 51%! Deze hoofdtelefoon is het toppunt van Beats-audiokwaliteit en biedt uitzonderlijke geluidsprestaties en indrukwekkende actieve ruisonderdrukking. De Beats Studio Pro, vervaardigd door Apple, bevat verschillende kenmerkende Apple-functies, waaronder ruimtelijke audio met head-tracking, koppeling met één druk op de knop en zelfs "Find My" -functionaliteit. Bovendien is hij uitgerust met een zeldzame ingebouwde USB-dac, waardoor gebruikers kunnen genieten van verliesvrije audiobestanden via USB. Met een batterijduur tot 40 uur en opvouwbare oorschelpen voor gemakkelijke draagbaarheid is de Beats Studio Pro een uitstekende keuze voor iedereen die op zoek is naar een eersteklas draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking.

Als echte draadloze oordopjes meer jouw stijl zijn, zijn de Beats Studio Buds een onverslaanbare optie. Normaal geprijsd op $ 150, zijn ze nu verkrijgbaar voor slechts $ 99.99 tijdens de Amazon Black Friday Sale, wat je een royale 33% bespaart. Deze oordopjes bieden de ultieme vrijheid zonder dat er draden tussen de twee oordopjes zitten, voor maximaal gemak en comfort. Ondanks hun compacte formaat leveren ze een indrukwekkende geluidskwaliteit en zijn ze voorzien van actieve ruisonderdrukking, waardoor ze perfect zijn voor uw mobiele levensstijl.

Mis deze ongelooflijke aanbiedingen voor Beats-koptelefoons en -oordopjes niet tijdens de Amazon Black Friday-uitverkoop. Of u nu de voorkeur geeft aan een over-ear-koptelefoon of de vrijheid van echte draadloze oordopjes, er is een perfecte optie voor u tegen een onverslaanbare prijs. Verbeter uw luisterervaring en geniet van de uitzonderlijke kwaliteit waar Beats-producten bekend om staan.

Veelgestelde Vragen / FAQ

1. Zijn de Beats Studio Pro draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking compatibel met alle apparaten?

Ja, de Beats Studio Pro kan draadloos via Bluetooth verbinding maken met elk compatibel apparaat of worden gebruikt met een 3.5 mm audiokabel voor apparaten zonder Bluetooth-mogelijkheid.

2. Kan ik de Beats Studio Pro-hoofdtelefoon gebruiken voor telefoongesprekken?

Absoluut! De hoofdtelefoon is voorzien van een ingebouwde microfoon, waardoor je gemakkelijk gesprekken beantwoordt.

3. Worden de Beats Studio Buds geleverd met oordopjes in verschillende maten?

Ja, de Beats Studio Buds worden geleverd met oordopjes in verschillende maten, waardoor een comfortabele en veilige pasvorm voor elke individuele gebruiker wordt gegarandeerd.

4. Hoe lang duurt het om de Beats Studio Pro-hoofdtelefoon op te laden?

Met de meegeleverde USB Type-C kabel duurt het ongeveer 1 uur en 15 minuten om de hoofdtelefoon volledig op te laden.

5. Kan ik de Beats Studio Buds gebruiken om te sporten?

Absoluut! De Beats Studio Buds zijn ontworpen om zweetbestendig te zijn, waardoor ze een ideale metgezel zijn voor trainingen en buitenactiviteiten.