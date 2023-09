De Dell S3422DWG: een topkeuze voor ultrabrede gamingmonitoren

By

De Dell S3422DWG is een indrukwekkende ultrabrede gamingmonitor die een groot aantal functies biedt tegen een betaalbare prijs. Oorspronkelijk geprijsd op $ 500, biedt Dell het nu aan voor slechts $ 3479.99, waardoor het een van de beste opties op de markt is onder de $ 400.

Met een formaat van 34 inch en een ultrabrede resolutie van 3440×1440 biedt deze monitor een verbluffende visuele ervaring. De beeldverhouding van 16:10 en de 1800R-curve zorgen voor een verdere onderdompeling, waardoor gamers zich echt kunnen onderdompelen in hun favoriete titels.

Een van de belangrijkste voordelen van de Dell S3422DWG is de resolutie van 1440p. Deze resolutie zorgt voor een balans tussen beeldkwaliteit en prestaties en biedt prachtige beelden zonder uw systeem overmatig te belasten. In combinatie met een krachtige grafische kaart zoals de GeForce RTX 3060 Ti kunnen gamers genieten van maximale grafische instellingen of ultrahoge framerates, waardoor ze een voorsprong krijgen bij competitief gamen.

Deze monitor is voorzien van een VA-paneel en beschikt over een responstijd van 1 ms, een vernieuwingsfrequentie van 144 Hz, een contrastverhouding van 3000:1 en 90% DCI-P3-kleurdekking. Hoewel niet officieel G-SYNC-compatibel, is de monitor getest en goed bevonden met G-SYNC, waardoor een soepele en storingsvrije game-ervaring wordt geboden.

Een opmerkelijk voordeel van de Dell S3422DWG is de indrukwekkende garantie. Hoewel de meeste monitoren slechts één jaar garantie hebben, biedt deze monitor drie jaar garantie. Bovendien komt het in aanmerking voor het Premium Panel Exchange-programma van Dell, waardoor gebruikers tijdens de garantieperiode een gratis paneelvervanging kunnen ontvangen als er ook maar één heldere pixel wordt gedetecteerd.

Over het geheel genomen is de Dell S3422DWG een uitstekende keuze voor gamers die op zoek zijn naar een krachtige ultrabrede gamingmonitor. Met zijn verbluffende visuele kwaliteit, snelle vernieuwingsfrequentie en royale garantie biedt het ongelooflijke waarde voor zijn prijs.

Bronnen: Dell