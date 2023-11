Veel gestelde vragen (FAQ)

Moet het bestuur van Tesla Elon Musk schorsen wegens het onderschrijven van antisemitische opvattingen?

Een investeerder in Tesla en een prominente managementexpert roepen op om Elon Musk, de CEO van Tesla, te schorsen door de raad van bestuur van het bedrijf wegens het onderschrijven van antisemitische opvattingen op sociale media. Jerry Braakman, president van First American Trust, meent dat Musk een grens heeft overschreden door in te stemmen met een antisemitische post op een populair socialemediaplatform. Braakman stelt dat de CEO van een beursgenoteerd bedrijf geen haat mag verspreiden, ongeacht het recht op vrije meningsuiting.

Deze controverse leidde ertoe dat grote merken als Disney, NBCUniversal en Warner Bros. Discovery stopten met adverteren op het platform van Musk. Hoewel deze bedrijven hun beslissing niet rechtstreeks toeschreven aan de post van Musk, bleek dat sommige van hun advertenties in de buurt van antisemitische inhoud op het platform waren geplaatst.

Braakman stelt voor dat Musk voor een periode van 30 tot 60 dagen met verlof moet worden gestuurd en dat hij empathietraining en/of therapie moet volgen. Hij is van mening dat noch de rijkdom van Musk, noch zijn technische en zakelijke bekwaamheid zijn uitspraken rechtvaardigt, en dat zijn gedrag duidt op een behoefte aan hulp.

Jeffrey Sonnenfeld, decaan leiderschapsstudies aan de Yale School of Management, is het ermee eens dat het bestuur van Tesla actie moet ondernemen. Sonnenfeld stelt dat Musk moet worden geschorst van de titel van CEO en mogelijk opnieuw moet worden aangesteld als Chief Technology Officer, met minimale gevolgen voor de aandelenkoers van het bedrijf.

Musk beschikt echter over aanzienlijke macht binnen Tesla, aangezien hij niet alleen de CEO is, maar ook in de raad van bestuur zit en de grootste individuele aandeelhouder is. Terwijl sommige aandeelhouders en deskundigen het bestuur oproepen om hem ter verantwoording te roepen, uiten anderen twijfels over hun bereidheid en vermogen om dit effectief te doen.

Uiteindelijk ligt de beslissing bij het bestuur van Tesla. De controverse roept belangrijke vragen op over de verantwoordelijkheden van CEO's in beursgenoteerde bedrijven, de grenzen van de vrijheid van meningsuiting en de mate waarin raden van bestuur moeten ingrijpen in de persoonlijke opvattingen van hun leiders.

Vraag: Wie zitten er in het bestuur van Tesla?

A: Het bestuur van Tesla wordt geleid door Robyn Denholm en bestaat uit James Murdoch, durfkapitalist Ira Ehrenpreis, Musks jongere broer Kimbal en Musk zelf. Musk heeft aanzienlijke invloed als medeoprichter, CEO en grootste individuele aandeelhouder van het bedrijf.

Vraag: Waarom roepen sommige aandeelhouders en experts op tot de schorsing van Musk?

A: Zij zijn van mening dat het onderschrijven van antisemitische opvattingen op sociale media door Musk onaanvaardbaar is voor de CEO van een beursgenoteerd bedrijf. Ze beweren dat zijn gedrag het merk van het bedrijf aantast en dat het bestuur hem verantwoordelijk moet houden en zijn daden moet aanpakken.

Vraag: Hoe hebben andere bedrijfsleiders op de controverse gereageerd?

A: Sommige prominente bedrijfsleiders, zoals hedgefondsmiljardair Bill Ackman, hebben Musk gesteund en hem verdedigd tegen beschuldigingen van antisemitisme. Anderen, zoals Ross Gerber, CEO en president van Gerber Kawasaki, hebben echter kritiek geuit op het gedrag van Musk en hun bezorgdheid geuit over de impact ervan op de reputatie van Tesla.