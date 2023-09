Tecno Pova 5 Pro 5G: een mix van prestaties en design

De Tecno Pova 5 Pro 5G is het nieuwste aanbod van het bedrijf, met als doel een uniek ontwerp en gamingprestaties te bieden. Geprijsd op Rs. 14,999 valt dit 5G-apparaat op door zijn eigenzinnige achterkant met meerdere RGB LED-strips. Het apparaat heeft een ARC-ontwerp, met een dubbele camera-opstelling in een opvallende uitsparing.

Aan de voorkant vind je een 6.78-inch display met een beeldverhouding van 20.5:9 en Panda-glas voor bescherming. Het apparaat heeft een dikkere rand aan de onderkant vergeleken met andere zijkanten en een geperforeerde camera aan de voorkant aan de bovenkant.

Qua ontwerp is de Tecno Pova 5 Pro gemaakt van polycarbonaat en heeft hij een ietwat omvangrijke vormfactor. Het is verkrijgbaar in twee kleuren: Dark Illusion en Silver Fantasy. De telefoon is stevig gebouwd en voelt niet glad aan in de hand.

Het apparaat heeft een 6.78-inch IPS LCD full HD+ scherm met een verversingssnelheid tot 120 Hz. Hoewel het scherm helder genoeg is en buitenshuis kan worden gebruikt, zijn er kleine inconsistenties in de achtergrondverlichting en verversingsfrequenties. Niettemin zijn de algehele kleurweergave en kijkhoeken behoorlijk.

Op cameragebied beschikt de Tecno Pova 5 Pro over een dubbel camerasysteem met een 50 MP hoofdcamera en een 0.8 MP portretcamera. De hoofdcamera levert behoorlijke portretfoto's, maar heeft de neiging om de beelden te scherp te maken en heeft moeite met het dynamisch bereik. De camera-app is niet de snelste, maar biedt wel verschillende opties en modi. De 16 MP camera aan de voorkant presteert goed, vooral zonder beautymodi, en is geschikt voor gebruik op sociale media.

Onder de motorkap wordt de Pova 5 Pro aangedreven door MediaTeks Dimensity 6080-chipset, vergezeld van 8 GB RAM en 128 GB opslag. Het draait op HiOS 13.1, gebaseerd op Android 13, en biedt een aanpasbare en veelzijdige gebruikerservaring. De telefoon verwerkt meerdere apps soepel, maar kan af en toe frames laten vallen. De spelprestaties zijn bevredigend, met de mogelijkheid om games zoals BGMI te spelen met ongeveer 40 frames per seconde.

Het apparaat heeft een batterij van 5,000 mAh en wordt geleverd met een snellader van 68 watt, die een batterijduur van een dag biedt en een snelle oplaadtijd van ongeveer 70 minuten. Connectiviteitsfuncties zoals 5G, Wi-Fi, Bluetooth en GPS presteren goed. De telefoon beschikt ook over luidsprekers die geschikt zijn voor het bekijken van video's en het spelen van games.

Kortom, de Tecno Pova 5 Pro 5G biedt een allegaartje van prestaties en design. Hoewel het uitblinkt in gamingprestaties en connectiviteit, heeft het enkele prestatieproblemen en twijfelachtige softwarekeuzes. Toch is de Tecno Pova 5 Pro het overwegen waard als je op zoek bent naar een budget 5G-toestel met een uniek design.

