Doe mee aan de “Take a Breath Challenge” van de Astmavereniging om transformatief werk in Ierland te ondersteunen

De Asthma Society of Ireland viert haar vijftigste verjaardag met het organiseren van de ‘Take a Breath Challenge’, een evenement dat tot doel heeft geld in te zamelen voor hun waardevolle werk. Eilís Ní Chaithnía, een vertegenwoordiger van de Astmavereniging, sloot zich op vrijdagochtend tijdens de Morning Focus aan bij Alan Morrissey om het evenement te bespreken en iedereen aan te moedigen deel te nemen.

De uitdaging, die eind september zal plaatsvinden, nodigt individuen en groepen uit om een ​​wandeling te maken. Deelnemers komen samen om de wandeling te voltooien en tegelijkertijd cruciale fondsen te werven voor de Astmavereniging. Het evenement belooft een onvergetelijke en bevredigende ervaring te worden voor de betrokkenen.

Tijdens het interview gaf Ní Chaithnía een overzicht van het werk van de Astmavereniging en de diensten die zij aanbieden aan mensen met astma. Ze benadrukte het belang van het steunen van hun zaak, vooral in het licht van het mijlpaaljubileum van de organisatie. Door deel te nemen aan de ‘Take a Breath Challenge’ kunnen mensen een tastbaar verschil maken in de levens van mensen met astma in Ierland.

De “Take a Breath Challenge” vindt plaats van 29 september tot 1 oktober. Als u geïnteresseerd bent om deel te nemen aan dit evenement of meer wilt weten over de Astmavereniging, kunt u hun Facebook-pagina bezoeken op www.facebook.com/asthmasociety.

Door deel te nemen aan de 'Take a Breath Challenge' kunt u bijdragen aan het transformerende werk van de Astmavereniging in Ierland en helpen een positieve impact te maken op de levens van mensen met astma. Doe mee aan de uitdaging, ga op pad en steun dit goede doel.

