T-Force onthult betaalbare en snelle Gen4 NVMe SSD's met G70- en G50-serie

T-Force, het gamingmerk van geheugen- en opslagprovider Team Group Inc., heeft een missie om de game-ervaring radicaal te veranderen. Vandaag kondigt T-Force met trots de lancering aan van zijn nieuwste serie gaming-SSD's: de G70, G70 PRO, G50 en G50 PRO. Deze SSD's maken gebruik van de geavanceerde PCIe Gen4x4-interface en zijn voorzien van de gerenommeerde controller van InnoGrit die uitzonderlijke stabiliteit biedt.

Een opvallend kenmerk van de T-Force G70 en G70 PRO SSD's zijn hun opmerkelijke leessnelheden, tot wel 7000 MB/s. Aan de andere kant bieden de G50 en G50 PRO SSD's razendsnelle snelheden tot 5000 MB/s. Alle vier SSD's zijn ontworpen in de M.2 2280-vormfactor en worden vergezeld door T-Force's gepatenteerde ultradunne grafeen-koellichamen. Bovendien is de G70 PRO-variant uitgerust met een koellichaam van aluminiumlegering, waardoor gebruikers over nog meer koelopties beschikken.

Een van de belangrijkste voordelen van de nieuwe SSD-reeks van T-Force is hun compatibiliteit met het PS5 SSD-uitbreidingsslot, waardoor zowel pc- als consolegamers kunnen profiteren van de krachtige mogelijkheden van deze PCIe 4.0 SSD's.

Dankzij de SLC-cachetechnologie kunnen de G70- en G50 SSD's worden aangepast aan verschillende gamingvereisten. Ondertussen ondersteunen de G70 PRO en G50 PRO SSD's zowel DRAM- als SLC-caching, waardoor spelers veelzijdige opties krijgen om hun game-ervaring te verbeteren.

T-Force geeft prioriteit aan de gemoedsrust van zijn gebruikers door de G70, G70 PRO, G50 en G50 PRO PCIe 4.0 SSD's uit te rusten met de gepatenteerde SMART-monitoringsoftware van TEAMGROUP. Met deze software kunnen gamers de gezondheid van hun SSD's controleren en gemakkelijk instellen en testen uitvoeren om optimale prestaties te garanderen.

De T-Force G70, G70 PRO, G50 en G50 PRO PCIe 4.0 SSD's zullen eind december verkrijgbaar zijn in de Noord-Amerikaanse Amazon-winkel. Maak je klaar om een ​​nieuw niveau van gamingprestaties te bereiken met de nieuwste SSD-serie van T-Force.

FAQ

Vraag: Wat onderscheidt de T-Force G70 en G70 PRO SSD's?

A: De T-Force G70 en G70 PRO SSD's bieden leessnelheden tot 7000 MB/s, waardoor ze ideaal zijn voor gamers die hoogwaardige opslag eisen.

Vraag: Welke koelopties zijn beschikbaar voor de T-Force SSD's?

A: Alle SSD's in de G70- en G50-serie worden geleverd met ultradunne grafeen-koellichamen. De G70 PRO-variant is ook voorzien van een koellichaam van aluminiumlegering voor extra koeling.

Vraag: Kan ik deze SSD's gebruiken met mijn PlayStation 5?

A: Ja, de T-Force SSD's zijn compatibel met het PS5 SSD-uitbreidingsslot, waardoor consolegamers kunnen profiteren van hun hogesnelheidsmogelijkheden.

Vraag: Hoe kan ik de gezondheid van mijn T-Force SSD controleren?

A: T-Force biedt hun gepatenteerde SMART-monitoringsoftware, waarmee gebruikers de gezondheid van hun SSD's kunnen volgen en de noodzakelijke installatie- en testprocedures eenvoudig kunnen uitvoeren.