T-FORCE onthult nieuwe gaming-SSD's met verbeterde prestaties en koelingsoplossingen

T-FORCE, een gerenommeerd gamingmerk onder Team Group Inc., heeft onlangs zijn nieuwste assortiment gaming-SSD's gelanceerd, die liefhebbers een verbeterde game-ervaring bieden. De nieuwe SSD's, namelijk de T-FORCE G70, G70 PRO, G50 en G50 PRO, bieden geavanceerde functies en technologieën om de stabiliteit en prestaties te verbeteren.

Deze SSD's maken gebruik van de PCIe Gen 4×4-interface en bevatten de controller van InnoGrit, wat zorgt voor robuuste stabiliteit tijdens intensieve gamesessies. Alle vier de SSD's zijn uitgerust met ultradunne koellichamen van grafeen en zijn verkrijgbaar in de populaire M.2-2280-vormfactor. De grafeen-koellichamen voeren de warmte efficiënt af, waardoor optimale prestaties behouden blijven tijdens langdurige gamesessies.

Opvallend is dat de G70 PRO-variant ook beschikt over een extra koellichaam van aluminiumlegering voor gebruikers die op zoek zijn naar alternatieve koeloplossingen. Deze unieke koelmodule is compatibel met het PS5 SSD-uitbreidingsslot en biedt flexibiliteit voor zowel pc- als consolegamers die op zoek zijn naar uitstekende prestaties.

De T-FORCE G70 en G70 PRO SSD's leveren indrukwekkende leessnelheden tot 7000 MB/s, wat snelle laadtijden en naadloze in-game-ervaringen oplevert. Op dezelfde manier bereiken de G50 en G50 PRO SSD's snelheden tot 5000 MB/s, wat zorgt voor een soepele gameplay en snelle gegevensoverdracht.

Om tegemoet te komen aan diverse gebruikersvoorkeuren ondersteunen de T-FORCE G70 en G50 SSD's SLC-cachetechnologie. Bovendien bieden de PRO-versies van deze SSD's zowel DRAM- als SLC-caching, wat een aanpasbare caching-oplossing oplevert die de prestaties maximaliseert.

Alle vier de M.2 2280 SSD's zijn voorzien van InnoGrit-controllers, die stabiliteit en betrouwbaarheid garanderen voor gamers die ononderbroken gameplay eisen.

Bovendien heeft T-FORCE deze nieuwe gaming-SSD's uitgerust met de gepatenteerde SMART-monitoringsoftware. Met deze software kunnen gebruikers de gezondheid van hun SSD's controleren, eenvoudige installatie uitvoeren en tests uitvoeren om de kwaliteit en prestaties van hun opslagapparaten te beoordelen.

De T-FORCE G70, G70 PRO, G50 en G50 PRO PCIe 4.0 SSD's zullen naar verwachting eind december verkrijgbaar zijn in de Noord-Amerikaanse Amazon-winkel. Voor meer informatie over beschikbaarheid en prijzen kunt u de officiële website van Team Group bezoeken en hun sociale mediakanalen volgen.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. In welke vormfactor zijn de nieuwe T-FORCE gaming-SSD's verkrijgbaar?

De nieuwe T-FORCE gaming-SSD's zijn verkrijgbaar in de M.2-2280-vormfactor.

2. Welke koeloplossingen worden aangeboden met de T-FORCE G70 PRO SSD?

De T-FORCE G70 PRO SSD bevat zowel ultradunne koellichamen van grafeen als een koellichaam van aluminiumlegering voor verbeterde koelprestaties.

3. Wat zijn de leessnelheden van de T-FORCE G70 en G50 SSD's?

De T-FORCE G70 SSD beschikt over leessnelheden tot 7000 MB/s, terwijl de G50 SSD snelheden tot 5000 MB/s haalt.

4. Ondersteunen de T-FORCE G70 en G50 SSD's SLC-cachetechnologie?

Ja, de T-FORCE G70 en G50 SSD's ondersteunen SLC-cachetechnologie voor verbeterde prestaties.

5. Hoe kan ik de gezondheid van mijn T-FORCE gaming-SSD controleren?

T-FORCE heeft zijn gepatenteerde SMART-monitoringsoftware ontwikkeld, waarmee gebruikers de gezondheid van hun SSD's kunnen monitoren en prestatietests kunnen uitvoeren.