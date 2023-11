Nieuwe studie toont verrassende rol van cerebellaire kernen bij associatief leren

Onderzoekers van het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen, het Erasmus MC en het Champalimaud Centre for the Unknown hebben een spannende ontdekking gedaan over associatief leren en de rol van de kernen in het cerebellum. Traditioneel werd aangenomen dat de cortex van het cerebellum verantwoordelijk was voor het reguleren van associatief leren. Uit dit nieuwe onderzoek blijkt echter dat de kernen feitelijk een verrassende rol spelen in dit leerproces.

Associatief leren verwijst naar het proces waarbij positieve of negatieve ervaringen leiden tot leer- en gedragsverandering. Als we bijvoorbeeld onze vingers branden aan een hete kachel, leren we in de toekomst voorzichtiger te zijn. Het is al lang bekend dat het cerebellum belangrijk is bij deze vorm van leren, maar de exacte mechanismen zijn onduidelijk gebleven.

Om dit verder te onderzoeken voerde het internationale team van onderzoekers experimenten uit met muizen. De muizen werden getraind met twee verschillende stimuli: een lichtflits gevolgd door een luchtstroom naar het oog. Na verloop van tijd leerden de muizen de twee stimuli te associëren en sloten ze preventief hun ogen als ze de lichtflits zagen.

De onderzoekers concentreerden zich op twee belangrijke delen van het cerebellum: de cerebellaire cortex en de cerebellaire kernen. Deze delen zijn met elkaar verbonden, waarbij de kernen fungeren als het uitvoercentrum van het cerebellum. Vroeger werd aangenomen dat de cortex de belangrijkste rol speelde bij het leren van de reflex en de timing van het sluiten van de oogleden. Deze studie toonde echter aan dat goed getimede ooglidsluitingen ook door de kernen kunnen worden gereguleerd.

Het cerebellum ontvangt informatie van andere hersengebieden via bemoste vezels en klimvezels. Er wordt aangenomen dat de bemoste vezels informatie van de lichtstimulus overbrengen, terwijl de klimvezels informatie overbrengen die verband houdt met de luchtstroom. De onderzoekers ontdekten dat bij muizen die associatief leren vertoonden, de bemoste vezels sterkere verbindingen met de kernen maakten.

Daarnaast gebruikten de onderzoekers optogenetica, een methode die licht gebruikt om cellen te controleren, om het leervermogen in de cerebellaire kernen te testen. Ze ontdekten dat het direct stimuleren van hersenverbindingen met licht, gecombineerd met het luchtblaasje, leidde tot goed getimede ooglidsluitingen bij muizen.

Deze studie biedt nieuwe inzichten in de complexe mechanismen van associatief leren in het cerebellum. Door de verrassende bijdrage van de kernen te onthullen, hebben de onderzoekers ons begrip van dit belangrijke hersengebied en zijn rol bij leren en gedrag verdiept.

