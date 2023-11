Nieuwe titel: De Sonos Era 300: een baanbrekende draadloze luidspreker met een onweerstaanbare Black Friday-deal

Deze aanzienlijke prijsdaling biedt een uitstekende kans voor degenen die de Era 300 in de gaten hebben gehouden, maar aarzelden vanwege de initiële kosten. Sonos-speakers staan ​​bekend om hun ongeëvenaarde audioprestaties en baanbrekende design, maar je ziet ze niet vaak met zulke flinke kortingen. Daarom is deze tijdelijke aanbieding echt een reden voor een feestje.

Wat de Sonos Era 300 onderscheidt, is het vermogen om een ​​meeslepende audio-ervaring als geen ander te bieden. Uitgerust met de eigen Trueplay-afstemmingstechnologie van Sonos en ondersteuning voor Dolby Atmos, creëert deze luidspreker een driedimensionaal geluidslandschap dat de luisteraar overspoelt. Of je nu een fan bent van klassieke muziek, heavy metal of iets daartussenin, de Era 300 reproduceert prachtig de nuances en details van elk genre.

Bovendien is de Era 300 niet zomaar een slimme speaker, het is een slimme thuishub. Het integreert naadloos met het stembesturingssysteem van Sonos en Amazon Alexa, waardoor je moeiteloos controle hebt over het afspelen van audio en andere slimme apparaten in je verbonden ecosysteem. Met zijn uitgebreide streamingmogelijkheden en veelzijdige prestaties is het geen wonder dat de Era 300 lovende kritieken en erkenning heeft gekregen.