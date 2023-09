SteelSeries onthult prachtige witte Nova 7 draadloze headset

SteelSeries heeft onlangs de release aangekondigd van een nieuwe witte versie van hun veelgeprezen Nova 7 draadloze headset. De Nova-headsetlijn staat bekend om zijn uitzonderlijke kwaliteit en levert consequent uitstekende prestaties.

De witte Nova 7-headset, onthuld op 12 september 2023, heeft de aandacht getrokken met zijn verbluffende esthetische aantrekkingskracht. Deze nieuwe toevoeging vormt een aanvulling op de eerder uitgebrachte zwarte varianten van de Nova 7-headset, waardoor een meer samenhangende look ontstaat voor gamers die Xbox Series S- of PS5-consoles gebruiken.

Verkrijgbaar in twee varianten, de Nova 7X voor Xbox-spelers en de Nova 7P voor PS5-liefhebbers, deze draadloze headsets zijn niet beperkt tot console-gaming. Ze zijn ook compatibel met pc's, waardoor ze veelzijdige opties zijn voor gamers op verschillende platforms.

SteelSeries stuurde samples van de witte Nova 7-headset, zodat testers de kwaliteit en ervaring uit de eerste hand konden beoordelen. Vergeleken met de vorige Arctis 7-headset had de witte Nova 7X een levendiger witte kleur, wat meteen in het oog sprong.

Wat de Nova 7 nog wenselijker maakt, is de compatibiliteit met de Arctis Nova Booster Packs. Deze pakketten bieden een reeks kleuren voor de hoofdband van de skibril en luidsprekertags, waardoor gebruikers hun headsets kunnen personaliseren en aanpassen aan hun voorkeuren.

De witte Arctis Nova 7-headset is nu te koop op Amazon en de SteelSeries-website in zowel Xbox- als PlayStation-varianten. Of u nu een consolegamer bent of een pc gebruikt, deze headset is een waardevolle upgrade en een stijlvolle aanvulling op elke gaming-opstelling.

