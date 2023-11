internationale ruimtelijke (ISS), ruim 270 astronauten op de vlucht en nemen deel aan intieme ruimtelijke momenten met terriens-toeschouwers. Tijdens het verblijf is het ISS al 25 jaar colocatie in de ruimte.

L'ISS, een gezamenlijk project van de NASA, de Roscosmos, de l'Agence ruimtelijke européenne (ESA) en de plusieurs van internationale partners, is op 20 november 1998 gelanceerd. internationale accueilli van astronauten van verschillende landen, het ISS is een briljant voorbeeld van internationale samenwerking in de ruimte.

Het station, in een baan om de aarde, is permanent sinds november 2000. Elle fait le tour de la Terre à une vitesse de pres de 28 kilometer par heure, permettant aux astronautes to board the la station d'observer omgeving 000 hendels et couchers de soleil chaque jour.

Tijdens hun verblijf aan boord vertellen astronauten onderzoek in verschillende domeinen over de biologie, het lichaam, de geneeskunde, de astronomie en nog eens een toegift. L'ISS is uitgerust met pointe-laboratoria en systemen voor het onderhoud van astronauten in de ruimte.

Naast het wetenschappelijk belang van het ISS, is er ook een vergunning voor het versterken van de internationale samenwerking op het domein van de ruimtelijke verkenning. Astronauten van verschillende nationaliteiten leven en werken in een vijandige omgeving, trots dat de samenwerking de landsgrenzen overstijgt.

Hoewel het ISS ter ere van zijn 25e verjaardag wordt gevierd, is het belangrijk om het belang van deze internationale onderneming en zijn wetenschappelijke realisaties te benadrukken. L'ISS is een symbool van samenwerking en découverte, die de weg biedt naar nieuwe mogelijkheden voor ruimtelijke verkenning en het onderzoeken van de wetenschappelijke toekomst.

Quand een été lancee l'ISS?

L'ISS werd gelanceerd op 20 november 1998.

Combien van astronauten met het ISS-verblijf?

Pas veel van 270 astronauten hebben een vlucht genomen naar het ISS-verblijf.

Zijn er onderzoeken op het bord van het ISS?

Astronauten doen onderzoek in verschillende domeinen over de biologie, het lichaam, de geneeskunde, de astronomie en nog eens een toegift.

Wat is de vitesse van l'ISS?

L'ISS fait le tour de la Terre à une vitesse de pres de 28 kilometer per uur.

Is het de duur van het leven van het ISS?

L'ISS wordt pas in 2030 actief en blijft langer actief.