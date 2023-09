Starfield wordt Bethesda's grootste gamelancering met meer dan 6 miljoen spelers

By

Starfield, de langverwachte ruimte-RPG van Bethesda, heeft een recordbrekende lancering bereikt. Volgens Bethesda's aankondiging op Twitter is Starfield al "de grootste Bethesda-game-lancering aller tijden" geworden, met op 6 september ruim 6 miljoen spelers.

De game werd aanvankelijk uitgebracht in Early Access op 31 augustus en daarna wereldwijd op 6 september. Ondanks dat het beschikbaar is als gratis Game Pass-titel, presteert Starfield uitzonderlijk goed in zowel digitale als fysieke verkooplijsten.

Op de wereldwijde topverkooplijst van Steam heeft Starfield de nummer twee positie veiliggesteld, de tweede na het langlopende Counter-Strike: Global Offensive. Met ongeveer 200,000 gelijktijdige spelers overtreft Starfield het aantal gelijktijdige spelers van andere populaire Bethesda RPG's zoals Skyrim, Fallout 4 en The Elder Scrolls Online.

Naast zijn succes op de digitale markt domineert Starfield ook de fysieke verkoopcijfers in Groot-Brittannië en overtreft het titels als Hogwarts Legacy en Mario Kart 8 Deluxe. De prestaties van de game op de fysieke markt zijn vergelijkbaar met die van Diablo IV, dat een grote digitale hit was.

Het succes van Starfield kan worden toegeschreven aan de combinatie van de beschikbaarheid op Game Pass en de steun van toegewijde fans. Veel Game Pass-abonnees hebben ervoor gekozen om de digitale versie van de game te kopen om ondersteuning te tonen voor Xbox en Bethesda Studios en ervoor te zorgen dat de game voortdurende ondersteuning en inhoudsupdates krijgt.

Hoewel de officiële verkoopcijfers voor Starfield nog niet zijn bekendgemaakt door Bethesda, hebben de indrukwekkende lancering van het spel en de groeiende spelersbasis het als een groot succes gepositioneerd. Met zijn meeslepende gameplay voor ruimteverkenning zal Starfield spelers de komende jaren boeien.

Bronnen:

- GamesIndustry.Biz

- Kotaku