Starfield ontvangt veel lof van God of War mede-maker David Jaffe

Starfield, de langverwachte game van Bethesda, heeft veel lof gekregen van zowel gamers als insiders uit de industrie. Een van de opmerkelijke figuren die hun bewondering voor de game naar voren brengen, is David Jaffe, mede-maker van de God of War-serie.

Emil Pagliarulo, de designdirecteur en schrijver van Starfield, uitte zijn verbazing over de positieve opmerkingen van Jaffe. Pagliarulo ging naar Twitter om zijn gedachten te delen en zei: “Het is natuurlijk ongelooflijk om fans van je werk te laten genieten. Het hebben van collega-ontwikkelaars – vooral degenen die je kent en respecteert – die plezier hebben met je spel is een heel ander niveau van geweldig.

Jaffe, bekend van zijn werk bij Santa Monica Studios en mede-creatie van de veelgeprezen God of War- en Twisted Metal-franchises, heeft zich niet ingehouden in zijn lof voor Starfield. Hij is zelfs zo ver gegaan dat hij het zijn favoriete spel voor één speler aller tijden noemt. Zijn posts op sociale media en YouTube zijn sinds de lancering grotendeels aan de game gewijd, wat de uitzonderlijke schrijfstijl benadrukt.

Starfield heeft sinds de release veel aandacht gekregen, met indrukwekkende spelersaantallen. De game bereikte op de lanceringsdag 1 miljoen gelijktijdige spelers en heeft vanaf 7 september een spelersbestand van 6 miljoen verzameld. Deze cijfers getuigen van de opwinding en verwachting rond de titel.

Terwijl de positieve ontvangst voor Starfield blijft binnenstromen, kunnen Bethesda en het ontwikkelingsteam trots zijn op hun prestatie. De meeslepende wereld van de game, de boeiende verhalen en de solide gameplay hebben de harten van zowel spelers als professionals uit de industrie veroverd.

Definities:

– Starfield: een langverwachte game ontwikkeld door Bethesda.

– David Jaffe: mede-maker van de God of War-serie en veteraan uit de industrie.

– Emil Pagliarulo: Designdirecteur en schrijver van Starfield.

– Bethesda: een gerenommeerde ontwikkelaar en uitgever van videogames.

Bronnen:

