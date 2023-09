Starfield Breaking the Bank Quest Guide: een sluipende overval en intriges

By

In het uitgestrekte universum van Starfield hebben spelers de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij de Crimson Fleet-factie en aan verschillende missies te beginnen die hun stealth- en infiltratieve vaardigheden op de proef stellen. Eén van die zoektochten is ‘Breaking the Bank’, waarbij een gewaagde overval en een web van intriges betrokken zijn.

De zoektocht begint nadat je UC Commander Kibwe hebt ingehaald en je opdracht van de Crimson Fleet hebt ontvangen. Om verder te gaan, moeten spelers naar de Siren of the Stars in het Aranae IV-systeem reizen en Rokov ontmoeten, een voormalig lid van de Crimson Fleet.

Eenmaal aan boord van de starliner gaan spelers een gesprek aan met Rokov, die onthult dat het plan het stelen van het schip inhoudt, maar met een twist. In ruil voor hulp vraagt ​​Rokov om hulp om weer opgenomen te worden in de Crimson Fleet. De eerste stap is het bijwonen van een gala-evenement op de starliner en het verzamelen van informatie over een man genaamd Larry Dumbrosky.

Om te voorkomen dat het dreigingsdetectiesysteem van het schip wordt geactiveerd, moeten spelers voorkomen dat iemand tijdens het evenement wordt gedood. Spreken met verschillende klanten levert cruciale informatie op over Dumbrosky's activiteiten en zijn connectie met iemand genaamd Klaudia Twist. De confrontatie met Klaudia onthult meer over hun plan en leidt spelers naar Gabriel Vera, een andere belangrijke figuur in het plan.

Om toegang te krijgen tot de Purser's Safe en de Earth Saviour Award te verkrijgen, moeten spelers een ID verkrijgen en Sheila, een NPC, overtuigen om deze te verstrekken. Nu de prijs is binnengehaald, informeren spelers Rokov over hun voortgang, die vervolgens de noodzaak van meer bewijs tegen Dumbrosky suggereert. Dit leidt tot het plan om Gabriël Vera te isoleren en hem aan het woord te krijgen.

Spelers navigeren naar het Engineering Deck en overtuigen hoofdingenieur Sandin om toegang te verlenen tot het Life Support-gebied. Door de levensondersteunende toegang uit te schakelen, creëren ze een noodsituatie op het hele schip en gaan ze Gabriel Vera ondervragen voor essentiële informatie. Spelers kunnen ervoor kiezen om tijdens de dialoog de Crimson Fleet of UC SysDef te vertegenwoordigen, afhankelijk van hun favoriete factie.

Uiteindelijk biedt de zoektocht keuzes en uitdagingen, waardoor spelers worden aangemoedigd hun sluipende vaardigheden uit te oefenen, bewijsmateriaal te verzamelen en cruciale beslissingen te nemen die van invloed zijn op hun loyaliteit aan de Crimson Fleet en UC SysDef.

