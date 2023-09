De ontvangst van Starfield: een liefdes- of haatervaring

Starfield, de langverwachte game van Bethesda, werd door gamers gemengd ontvangen. Sommigen zijn absoluut verliefd op het spel en prijzen de enorme omvang en aandacht voor detail. Anderen hebben echter hun teleurstelling geuit, vooral met betrekking tot de snelle verplaatsing van de game, de laadschermen en de framesnelheid.

Een van de belangrijkste twistpunten was de framesnelheid van de game. Voorafgaand aan de release bevestigde Bethesda dat Starfield op een vergrendelde 30 fps zou draaien. Hoewel deze beslissing werd verwacht gezien de enorme reikwijdte van de game, lieten veel fans verlangen naar een prestatiemodus van 60 fps, die de norm is geworden voor moderne releases.

Digital Foundry, een prominente gameanalysegroep, besloot zich te verdiepen in de mogelijkheid om Starfield met 60 fps op de Xbox Series X te draaien. Ze bouwden een aangepaste console met behulp van de AMD 4800S Desktop Kit en vervingen de GPU door de RX 6700. Met FSR 2 ingeschakeld en zonder dynamische resolutieschaling konden ze 60 fps bereiken in gesloten omgevingen. Het grootste deel van de game draaide echter nog steeds op een constante 30-40 fps.

Toen de resolutie werd verlaagd naar 1440p, passend bij de Xbox Series S, draaide de game op een stabiele 40 fps met af en toe pieken naar 60 fps. Dit bracht Digital Foundry ertoe te suggereren dat Bethesda mogelijk een 40 fps-modus zou kunnen uitbrengen voor spelers met 120 Hz-schermen, vooral die met Variable Refresh Rate (VRR)-schermen.

Hoewel deze bevindingen intrigerend zijn, is het belangrijk op te merken dat Starfield momenteel is vergrendeld op 30 fps. Interessant is echter om te zien dat de game met bepaalde aanpassingen de potentie heeft om hogere framerates te behalen.

Over het geheel genomen was de ontvangst van Starfield polariserend. Of spelers er nu dol op zijn of een hekel aan hebben, de verwachtingen en hype rond deze ambitieuze nieuwe release vallen niet te ontkennen.

Definities:

– Framesnelheid: het aantal frames per seconde dat op een scherm wordt weergegeven. Hogere framesnelheden resulteren in vloeiendere bewegingen in videogames.

– Prestatiemodus: een modus in videogames die prioriteit geeft aan hogere framesnelheden boven grafische betrouwbaarheid.

– Afgesloten omgevingen: gebieden binnen het spel die kleiner van omvang zijn en meer besloten.

– Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR): een functie waarmee het scherm kan worden gesynchroniseerd met de grafische kaart, wat resulteert in een vloeiendere gameplay.

