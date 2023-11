Star Wars Jedi: Survivor: een must-have-game nu in de uitverkoop

Nu het Black Friday-winkelseizoen in volle gang is, staat gamers iets te wachten. Star Wars Jedi: Survivor is nu verkrijgbaar tegen een aanzienlijk gereduceerde prijs van slechts $ 25 in geselecteerde winkels.

Gameliefhebbers kunnen deze ongelooflijke deal vinden bij GameStop, waar de game voor $ 30 wordt aangeboden op PS5. Maar hier zit het addertje onder het gras: als je ervoor kiest om de game in de winkel op te halen, ontvang je nog eens $ 5 korting, waardoor de totale prijs op slechts $ 25 komt. Dit is de laagste prijs die we tot nu toe voor Star Wars Jedi: Survivor hebben gezien, waardoor het een onweerstaanbaar aanbod is dat $ 10 goedkoper is dan wat Best Buy en Target momenteel hebben vermeld.

Hoewel deze deal exclusief is voor de PlayStation 5-versie, hoeven Xbox Series X- en S-bezitters zich geen zorgen te maken. Hoewel de game $ 35 kost, is de kans groot dat de ophaalkorting van $ 5 ook op hen van toepassing is.

Star Wars Jedi: Survivor is niet alleen voor Star Wars-fans; het is een spel dat alle gamers aanspreekt. Met een hoge beoordeling van 89 op OpenCritic wordt het universeel geprezen om zijn uitstekende gameplay en meeslepende ervaring. Hoewel de oorspronkelijke release enkele bugs bevatte, hebben de ontwikkelaars onvermoeibaar gewerkt om updates en patches te leveren, wat resulteerde in een schone en gepolijste game-ervaring.

Dit langverwachte vervolg op Star Wars Jedi: Fallen Order uit 2019 speelt zich vijf jaar na de gebeurtenissen uit de eerste game af. Spelers kruipen in de huid van Cal Kestis, een Jedi-ridder op een missie om het rijk te confronteren. Met verbeterde gevechtsmechanismen en opwindende karakteraanpassingsopties belooft Star Wars Jedi: Survivor een onvergetelijke reis.

Mis deze Black Friday-deal niet! Ga naar de dichtstbijzijnde GameStop en begin aan een episch avontuur met Star Wars Jedi: Survivor.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Kan ik Star Wars Jedi: Survivor online kopen?

Hoewel GameStop de winkeldeal voor Star Wars Jedi: Survivor aanbiedt, is het raadzaam om hun website te raadplegen voor online aankoopopties.

Is de korting van toepassing op andere platforms dan PS5?

Hoewel de ophaalkorting van $ 5 in de winkel momenteel is bevestigd voor de PS5-versie, is het waarschijnlijk dat Xbox Series X- en S-bezitters ook van dezelfde korting kunnen genieten.

Zijn er extra bonussen bij het spel?

Het huidige aanbod vermeldt geen extra bonussen, maar het is altijd de moeite waard om bij de winkelier na te gaan of er promotie-aanbiedingen of add-ons beschikbaar zijn.

Bronnen: GameStop.com