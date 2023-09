Nieuw accessoire voor de Pixel Watch: de Lite Fit-band van Spigen

By

Spigen, een bekende fabrikant van telefoonhoesjes, heeft zijn productassortiment uitgebreid met accessoires voor de aankomende Google Pixel Watch. Hun nieuwste aanbod is de Lite Fit-band, gemaakt van nylon. Deze band is ontworpen om flexibel, lichtgewicht en ademend te zijn, waardoor de drager langdurig comfort krijgt.

De Lite Fit-band wordt geleverd met een gesp van zinklegering en een roestvrijstalen connector. Er wordt gezegd dat de connector naadloos aansluit bij de behuizing van de Google Pixel Watch, waardoor deze een strak en uniform uiterlijk krijgt. Momenteel is alleen de zwarte kleurvariant te koop, maar Spigen suggereert dat er in de toekomst zilveren en gouden opties kunnen worden aangeboden.

Een van de belangrijkste verkoopargumenten van het Lite Fit-bandje is de compatibiliteit met elk horloge uit de Pixel Watch-serie. Spigen benadrukt het “gemakkelijk te verwijderen clipontwerp” waardoor de band vlak om elke pols past. Bovendien beschrijft het bedrijf de band als “eenvoudig en tijdloos” dat bij elke stijl of look past.

Het Lite Fit-bandje is speciaal ontworpen voor de aankomende Google Pixel Watch (2022). Er wordt echter verwacht dat bestaande banden die voor eerdere modellen zijn ontworpen, ook compatibel zullen zijn met de Pixel Watch 2.

De Spigen Lite Fit-band kost $ 24.99 wanneer deze rechtstreeks bij het bedrijf wordt gekocht. Klanten kunnen het echter voor $ 10 goedkoper vinden op Amazon, en het kan in sommige regio's beschikbaar zijn voor onmiddellijke verzending. Het is vermeldenswaard dat de goedkoopste band van Google voor de Pixel Watch begint bij $ 49.99.

Terwijl we reikhalzend uitkijken naar de lancering van de Pixel Watch, bieden accessoires zoals het Lite Fit-bandje van Spigen een kijkje in de stijlvolle en aanpasbare mogelijkheden van het draagbare apparaat.

