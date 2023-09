Een hartverscheurend verlies: de vierjarige Rose O'Leary-Hall sterft vóór haar eerste schooldag

By

Samenvatting: De vierjarige Rose O'Leary-Hall overleed tragisch slechts enkele uren vóór haar langverwachte eerste schooldag. Rose had haar hele leven dapper gevochten tegen een zeldzame hartaandoening en had meerdere operaties ondergaan om het defect te verhelpen. Ondanks de hoop van haar familie op een succesvolle operatie, kreeg Rose complicaties na haar meest recente operatie, wat leidde tot een ernstige infectie en bloeding. Ondanks de inspanningen van het medisch personeel kreeg Rose niet genoeg zuurstof naar haar hersenen en moest de levensondersteuning worden stopgezet. Rose stond bekend om haar levendige en ondeugende persoonlijkheid, die een blijvende indruk achterliet op degenen die ze tegenkwam. Haar ouders, Katie O'Leary-Hall en Sue O'Leary-Hall, delen herinneringen aan hun geliefde dochter en zijn een inzamelingsactie gestart om het bewustzijn over haar toestand te vergroten.

Tijdens de twintig weken durende scan van haar moeder werd bij Rose O'Leary-Hall een onderbroken aortaboog vastgesteld, een aandoening die slechts één op de 50,000 mensen treft. Deze aandoening treedt op wanneer de primaire slagader van het hart, de aorta, zich niet volledig ontwikkelt. Ondanks dat ze op slechts drie dagen oud de Norwood-procedure onderging in een poging een nieuwe aorta te bouwen, kreeg Rose te maken met voortdurende problemen met haar hart. Ze onderging nog twee operaties, maar een volledig herstel kon niet worden bereikt. Rose's ouders hoopten op een derde operatie, een biventriculaire reparatie, aangezien het aanvankelijk goed met haar leek te gaan, maar haar gezondheid begon de afgelopen maanden te verslechteren.

Na de laatste operatie ondervond Rose complicaties, waaronder een infectie van de binnenwand van het hart, endocarditis genaamd. Dit resulteerde in ernstige bloedingen, waardoor Rose een aanzienlijke hoeveelheid bloed verloor. Ondanks medische interventies verslechterde de toestand van Rose en stierf ze uiteindelijk door zuurstofgebrek in haar hersenen. Haar ouders omschrijven haar als een levendig en liefdevol kind, vol kattenkwaad en vriendelijkheid. Ze had de ambitie om dokter te worden en liet een blijvende impact achter op degenen die haar kenden.

Om Rose's nagedachtenis te eren en het bewustzijn over haar toestand te vergroten, zijn haar ouders een inzamelingsactie gestart die al meer dan £ 5,000 heeft ingezameld. Ze hopen te voorkomen dat andere families een soortgelijk verlies meemaken en de levendige geest van Rose levend te houden in de harten van degenen die ze heeft aangeraakt.

Definities:

– Onderbroken aortaboog: een zeldzame aangeboren hartafwijking waarbij de aorta, de primaire slagader van het hart, niet volledig is gevormd.

– Endocarditis: infectie van de binnenwand van het hart.

– Norwood-procedure: een chirurgische procedure die wordt gebruikt om specifieke aangeboren hartafwijkingen bij pasgeborenen te behandelen.

