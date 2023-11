Nieuw SpaceX-ruimteschip klaar voor lancering terwijl SpaceX streeft naar een hogere testvluchtcadans

Ruimteliefhebbers hebben misschien iets om naar uit te kijken deze feestdagen, terwijl SpaceX zich voorbereidt op de lancering van zijn derde Starship-voertuig. Elon Musk, de oprichter en CEO van SpaceX, kondigde op X (voorheen bekend als Twitter) aan dat het voertuig in de komende 3 tot 4 weken, mogelijk vóór Kerstmis, klaar zou moeten zijn om te vliegen. De lancering zal echter nog steeds afhangen van het verkrijgen van een lanceerlicentie van de Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA), die momenteel de uitkomst van de tweede testvlucht van Starship onderzoekt.

Tijdens de tweede testvlucht was het doel om de bovenste trap van Starship op een traject rond de aarde te sturen voordat het in de Stille Oceaan neerstortte. Helaas kwam de missie voortijdig ten einde vanwege een “snelle, ongeplande demontage” van het vaartuig. Bovendien brak de Super Heavy eerste trap van Starship, die zou terugkeren voor een landing in de Golf van Mexico, ook uit elkaar in de lucht. Ondanks deze tegenslagen heeft de vlucht een aantal belangrijke mijlpalen bereikt, waaronder een succesvolle fasescheiding die bij de vorige testvlucht niet werd behaald. Deze vooruitgang geeft aan dat SpaceX van elke lancering leert en de algehele prestaties verbetert.

SpaceX heeft nauw samengewerkt met de FAA om te voldoen aan de noodzakelijke regelgeving en veiligheidseisen. Voor de vorige Starship-lancering van SpaceX duurde het enkele maanden voordat de FAA de lanceerlicentie verleende, omdat ze een onderzoek naar de explosie uitvoerden en veiligheids- en milieubeoordelingen voltooiden. Hoewel het onderzoek voor de laatste testvlucht nog maar net is begonnen, wordt verwacht dat het proces meer gestroomlijnd zal zijn, gezien de vooruitgang die is geboekt tussen de eerste en tweede vlucht.

Om aan de groeiende eisen van zijn ambitieuze testprogramma te voldoen, voert SpaceX de productie op. Musk zei dat drie Starship-voertuigen zich momenteel in de laatste productiefase bevinden in de Starbase-faciliteit van SpaceX. Dit suggereert dat SpaceX op weg is naar een verhoogde testvluchtfrequentie, met als doel de kloof tussen toekomstige Starship-lanceringen te verkleinen.

Terwijl de lanceringsdatum voor het derde Starship-voertuig onzeker blijft in afwachting van goedkeuring door de FAA, wachten ruimteliefhebbers reikhalzend uit naar de volgende update van SpaceX. Met elke lancering verlegt SpaceX de grenzen van de ruimteverkenning en bereidt het de weg voor een nieuw tijdperk van ruimtevaart.

