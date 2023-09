Sony heeft handelsmerken geregistreerd voor de namen PlayStation 6 tot en met 10 in Japan, wat hun langetermijnplannen voor toekomstige consoles aangeeft. Deze zet zorgt ervoor dat niemand anders deze namen kan gebruiken. Hoewel dit niet betekent dat de PlayStation 6 voor de deur staat, aangezien Sony consolenamen vaak al jaren vóór de release registreert, geeft het wel inzicht in hun toekomstige bedoelingen.

Op basis van eerdere releasepatronen, uitgaande van een kloof van zeven jaar tussen consolegeneraties, zou de PlayStation 6 mogelijk in 2027 kunnen worden uitgebracht. Microsoft voorspelde een release in 2028 voor de PlayStation 6 tijdens een recente FC-rechtszaak. Het is ook waarschijnlijk dat de release van toekomstige consolegeneraties langer zal duren, gezien de supply chain-problemen die zich aan het begin van de huidige generatie hebben voorgedaan. Dit zou aansluiten bij een lanceringsdatum in 2028.

Verder vooruitkijkend zou de PlayStation 7 mogelijk in 2035 uitgebracht kunnen worden, de PlayStation 8 in 2042, de PlayStation 9 in 2049 en de PlayStation 10 in 2056. Het is echter belangrijk op te merken dat traditionele, fysieke consoles tegen die tijd misschien niet meer bestaan. punt. De game-industrie zal waarschijnlijk evolueren naar streamingplatforms of zelfs geavanceerdere technologieën, zoals virtual reality of augmented reality.

Hoewel het toekomstige technologielandschap onzeker blijft, zal één ding waarschijnlijk blijven voortduren: het uitbrengen van games die mogelijk bugs of problemen vertonen bij de lancering. Bovendien zal de rivaliteit tussen PlayStation en Xbox waarschijnlijk blijven bestaan, waarbij fans hartstochtelijk hun favoriete merk steunen.

