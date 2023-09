Sony onthult BURANO, een nieuwe CineAlta digitale bioscoopcamera

Sony heeft onlangs hun nieuwste digitale bioscoopcamera aangekondigd, de BURANO. Deze nieuwe camera is voorzien van een indrukwekkende 8.6K full-frame CMOS-sensor, autofocusmogelijkheden, variabele elektronische ND en ingebouwde beeldstabilisatie. Het heeft ook een dubbele native ISO van 800 en 320, waardoor het veelzijdig is onder verschillende lichtomstandigheden. De BURANO wordt in het voorjaar van 2024 op de markt gebracht, met een prijskaartje van $25,000 USD.

Een van de opvallende kenmerken van de BURANO is het variabele ND-filter en de ingebouwde beeldstabilisatie, waardoor het 's werelds eerste digitale bioscoopcamera is waarbij beide functies in één behuizing zijn gecombineerd. Dit biedt filmmakers meer flexibiliteit en gemak bij het vastleggen van hun opnamen. Bovendien beschikt de camera over een snelle hybride autofocus en onderwerpherkenning, mogelijk gemaakt door AI-verwerking bij gebruik met lenzen met E-bevestiging.

De BURANO is vooral bedoeld voor eigenaars/exploitanten uit het midden- tot hogere segment die bereid zijn meer dan $20,000 te investeren in een digitale bioscoopcamera. Er wordt verwacht dat het zal worden gebruikt in verschillende producties, zoals documentaires, bedrijfsvideo's, muziekvideo's, natuur- en natuurfilms, en als een populaire B-cameraoptie naast de Sony VENICE 2.

De camera ontleent zijn naam aan het kleine eiland Burano in de Lagune van Venetië, Italië. Deze naam werd gekozen om een ​​verbinding met Venetië tot stand te brengen en de mogelijkheden van de camera te symboliseren. Burano staat bekend om zijn kantwerk en felgekleurde huizen.

Op het gebied van beeldkwaliteit zet de BURANO indrukwekkende prestaties neer. Het beschikt over een nieuwe 8.6K full-frame CMOS-sensor, vergelijkbaar met die in de VENICE 2-camera. Het biedt een dynamisch bereik van 16 stops, met weinig ruis en gevoeligheid voor situaties met weinig licht. De sensor ondersteunt ook Dual Base ISO's van 800 en 3200.

Wat betreft opnamecodecs biedt de BURANO verschillende opties zoals X-OCN LT, XAVC H en XAVC. Het is in staat om X-OCN-bestanden intern op te nemen zonder dat er een externe recorder nodig is. X-OCN LT biedt kleinere bestandsgroottes terwijl de kwaliteit en flexibiliteit van 16-bit lineaire bestanden behouden blijft.

Over het geheel genomen is de Sony BURANO een krachtige digitale bioscoopcamera die een uitzonderlijke beeldkwaliteit en geavanceerde functies levert. Het is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionele filmmakers en zal naar verwachting zijn stempel drukken op de industrie.

Bronnen:

– Sony BURANO-productaankondiging

– Venetië Reizen Italië: het kleurrijke eiland Burano