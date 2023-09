PlayStation 5-consolebundels ontvangen een prijsverlaging van $ 50 in de VS

Sony heeft een prijsverlaging van $ 50 aangekondigd voor PlayStation 5-consolebundels in de Verenigde Staten. De Call of Duty: Modern Warfare 2 PS5-bundel is verlaagd van $ 539.99 naar $ 489.99, waarbij deze aanbieding tot 30 september online beschikbaar is bij PlayStation Direct. Daarnaast bieden retailers als Best Buy en Walmart dezelfde bundel ook aan voor $ 489. De Final Fantasy 16-bundel en de Horizon Forbidden West-bundel hebben ook een korting van $ 50 gekregen, verkrijgbaar bij Walmart en Best Buy.

Voor geïnteresseerden biedt GameStop momenteel een korting van $ 50 op geselecteerde PS5's als je tot 9.29.23-5-75 in de winkel winkelt. Het is vermeldenswaard dat de PS100-kortingen in de VS minder agressief zijn geweest in vergelijking met Europa, waar Sony onlangs in evenveel maanden twee prijspromoties heeft uitgevoerd. Deze promoties omvatten een korting van £ 5 / € XNUMX op de kosten van het standaard PSXNUMX-model.

Vorige week verhoogde Sony de prijzen van PlayStation Plus-abonnementen met maar liefst 35%. Deze prijsverhoging was van invloed op de abonnementen van 12 maanden voor de Essential-, Extra- en Premium-niveaus van de dienst, waarbij de prijzen stegen met $20-$40 / £10-£20 / €12-€32, afhankelijk van het gekozen lidmaatschapsplan.

Er moet worden vermeld dat een betrouwbare leaker enkele games heeft onthuld die deze maand aan de PlayStation Plus-gamecatalogus zullen worden toegevoegd.

