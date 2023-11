Nieuw artikel: mogelijke problemen met het Pixel 8 Pro-display

Verschillende Pixel 8 Pro-bezitters hebben onlangs ronde bultjes op het scherm van hun apparaat ontdekt. Deze bobbels, die zich op verschillende plekken op het 6.7 inch OLED-paneel bevinden, lijken het gevolg te zijn van druk vanaf de onderkant van het toestel. Hoewel het dekglas van de Gorilla Glass Victus 2 onaangetast blijft, bestaan ​​er zorgen dat deze inkepingen na verloop van tijd erger kunnen worden en mogelijk het scherm kunnen beschadigen.

Demontages van de Pixel 8 Pro suggereren dat bepaalde componenten van onderaf druk op het scherm uitoefenen, terwijl het fabricageproces zelf ook een rol zou kunnen spelen bij het creëren van deze inkepingen. Het is echter belangrijk op te merken dat deze hobbels momenteel geen invloed hebben gehad op de aanraakfunctionaliteit of beeldkwaliteit van het apparaat. Ze zijn over het algemeen niet zichtbaar tenzij ze vanuit specifieke hoeken en onder optimale lichtomstandigheden worden bekeken.

Afbeeldingen die door meerdere eigenaren in een communitythread zijn gedeeld, laten zien dat de hobbels consequent langs de bovenrand van het scherm verschijnen. Er zijn twee heuvels links van de camera aan de voorzijde, een andere aan de rechterkant, en extra hobbels langs de linker- en rechterrand, dicht bij de omtrek.

Hoewel er talloze meldingen zijn geweest van deze schermafwijkingen, is het onzeker of dit probleem wijdverbreid of geïsoleerd is. Sommige gebruikers hebben al contact opgenomen met Google voor apparaatvervanging, hoewel er rekening mee moet worden gehouden dat zelfs de vervangende apparaten met hetzelfde probleem kampen. Anderen pleiten voor een verlengde garantie voor het geval het probleem na verloop van tijd aanhoudt of verergert.

Het is belangrijk om deze situatie in de gaten te houden en op de hoogte te blijven van officiële aankondigingen van Google over het weergaveprobleem van de Pixel 8 Pro.

Veel gestelde vragen (FAQ)

Vraag: Wat zijn de ronde bultjes op het Pixel 8 Pro-scherm?

A: Deze bobbels zijn inkepingen die op het 6.7-inch OLED-paneel zijn verschenen. Ze zijn het resultaat van druk van onder het apparaat.

Vraag: Hebben de oneffenheden invloed op de functionaliteit of beeldkwaliteit van het apparaat?

A: Momenteel is er geen invloed op de aanraakfunctionaliteit of beeldkwaliteit. De hobbels zijn niet gemakkelijk zichtbaar, tenzij ze vanuit specifieke hoeken en onder optimale lichtomstandigheden worden bekeken.

Vraag: Zijn de hobbels een wijdverbreid probleem?

A: Hoewel er talloze meldingen zijn geweest van deze schermafwijkingen, is het onduidelijk of dit probleem wijdverbreid of geïsoleerd is.

Vraag: Kan Google getroffen apparaten vervangen?

A: Sommige gebruikers hebben contact opgenomen met Google voor apparaatvervanging, maar het is belangrijk op te merken dat zelfs de vervangende apparaten met hetzelfde probleem kunnen worden geconfronteerd.

Vraag: Is er een verlengde garantie beschikbaar voor dit probleem?

A: Sommige gebruikers vragen om een ​​verlengde garantie voor het geval dit probleem na verloop van tijd blijft bestaan ​​of verergert. Er wordt gewacht op officiële aankondigingen van Google over deze kwestie.