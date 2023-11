Snapmatic: een revolutie in de betrokkenheid bij evenementen met AI-aangedreven Photobooths

By

Creatief technologiebureau Engage Works is een partnerschap aangegaan met Snapmatic om innovatieve evenementervaringen naar de Flux Innovation Lounge te brengen. Snapmatic, een merkervaringsplatform, transformeert de betrokkenheid bij evenementen door het gebruik van AI-aangedreven photobooths in hybride, virtuele en live-omgevingen.

De AI Photobooth van Snapmatic onderscheidt zich in de markt door zijn unieke generatieve AI-aanpak. Door gebruik te maken van rigoureuze beeldtraining en een cloud-GPU-infrastructuur, zorgt de photobooth voor consistente resultaten van hoge kwaliteit. Het bedrijf werkt nauw samen met merken en bureaus om door AI gegenereerde output te leveren die aansluit bij hun gewenste uiterlijk, campagneverhalen en merkrepresentaties.

Gabriel Henwood, de eigenaar van Snapmatic, drukt het geloof van het bedrijf uit in het transformatieve potentieel van AI bij het verbeteren van evenementervaringen. De primaire focus van Snapmatic is om merken te helpen bij het opbouwen van langdurige verbindingen met hun publiek door middel van unieke, boeiende en zeer gepersonaliseerde interacties. Flux Innovation Lounge biedt het ideale platform voor de capaciteiten van Snapmatic, omdat het vindingrijkheid en innovatie omarmt, waardoor de photobooths waardevolle bezoekers kunnen bereiken.

Engage Works-oprichter en CEO van de groep, Steve Blyth, verwelkomt Snapmatic als hun nieuwste partner en benadrukt het geavanceerde karakter van hun AI-aangedreven photobooths. Dit partnerschap sluit naadloos aan bij de visie van Engage Works om de grenzen van innovatie te verleggen. De toewijding van Snapmatic aan het leveren van gepersonaliseerde en boeiende interacties vormt een perfecte aanvulling op het doel om de betrokkenheid bij evenementen in de Flux Innovation Lounge opnieuw te definiëren, waardoor een blijvende indruk op de bezoekers wordt achtergelaten door middel van meeslepende ervaringen.

Flux Innovation Lounge, gelegen in het Londense Design District, is een evenementenruimte die te huur is voor een scala aan activiteiten, waaronder persoonlijke evenementen, hybride evenementen, samenwerkingsworkshops en klantsessies. Met het gebruik van de nieuwste technologie biedt Flux Innovation Lounge een unieke en dynamische omgeving voor het organiseren van gedenkwaardige en impactvolle evenementen.

Veelgestelde Vragen / FAQ

1. Waarin verschilt de AI Photobooth van Snapmatic van andere op de markt?

De AI Photobooth van Snapmatic maakt gebruik van een unieke generatieve AI-aanpak, waardoor consistente resultaten van hoge kwaliteit worden gegarandeerd. Door rigoureuze beeldtraining en een cloud-GPU-infrastructuur levert de photobooth uitzonderlijke prestaties en aangepaste output op basis van de voorkeuren van het merk.

2. Hoe helpt Snapmatic merken bij het leggen van verbindingen met hun publiek?

Snapmatic richt zich op het creëren van unieke, boeiende en zeer gepersonaliseerde interacties tussen merken en hun publiek. Door door AI aangedreven inhoud te genereren die aansluit bij het uiterlijk, het campagneverhaal en de algehele representatie van het merk, helpt Snapmatic langdurige verbindingen en gedenkwaardige ervaringen te bevorderen.

3. Waar kan ik de AI Photobooth van Snapmatic ervaren?

De innovatieve AI Photobooth van Snapmatic kan worden ervaren in de Flux Innovation Lounge, gelegen in het Londense Design District. Deze veelzijdige locatie biedt persoonlijke evenementen, hybride evenementen, samenwerkingsworkshops en klantsessies en biedt de perfecte gelegenheid om getuige te zijn van de kracht van meeslepende ervaringen, mogelijk gemaakt door de nieuwste technologie.