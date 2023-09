Julia Joung: Van Go naar Biologie

Julia Joung, een van de 2023 Innovators Under 35 van MIT Technology Review, ervoer zowel opluchting als een hernieuwde passie toen ze getuige was van een AI die een van de beste Go-spelers ter wereld versloeg. Nadat ze haar jeugd in Taiwan had doorgebracht met het beheersen van het spel, had Joung Go altijd als een onoplosbaar probleem beschouwd. Ze ontdekte echter dat de biologie een nog grotere uitdaging vormde.

Tijdens haar bacheloronderzoek in een neurowetenschappelijk laboratorium aan de Stanford University observeerde Joung ongewoon gedrag in hersencellen die astrocyten worden genoemd. Dit intrigeerde haar en wakkerde haar fascinatie voor biologie aan. Ze vervolgde haar reis door zich aan te sluiten bij het laboratorium van expert op het gebied van genbewerking Feng Zhang aan het Broad Institute in Cambridge, Massachusetts. Daar verdiepte ze zich in ‘screening op genoomschaal’, waarbij ze tools als CRISPR gebruikte om elk van de 20,000 genen in het menselijk genoom te modificeren om de effecten ervan te begrijpen.

Het doel van Joung was om genetische screening toe te passen op echte hersencellen, zoals astrocyten, die in het laboratorium moeilijk te genereren zijn. Door de impact van verschillende transcriptiefactoren op stamcellen te onderzoeken, wilde ze begrijpen hoe deze de celidentiteit bepalen. Haar onderzoek resulteerde in een ‘atlas’ die de invloed van individuele transcriptiefactoren laat zien. Het uiteindelijke doel is om elk celtype op een gecontroleerde manier te kunnen genereren, wat toepassingen zou kunnen hebben bij het testen van medicijnen en therapeutische vooruitgang.

Hoewel de schaal van genetische screening omvangrijk is en samenwerking en substantiële middelen vereist, blijft Joung zich inzetten voor vooruitgang op dit gebied. Haar huidige werk bij het Whitehead Institute richt zich op het begrijpen van het proces van eiwitsynthese in cellen. Joung wordt gedreven door de oneindige diepte van mogelijkheden die de biologie biedt en blijft innovatieve hulpmiddelen ontwikkelen om fundamentele vragen te beantwoorden.

De reis van Julia Joung, van het beheersen van Go tot het verkennen van de mysteries van de biologie, is een voorbeeld van haar nieuwsgierigheid en toewijding om grenzen te verleggen. Terwijl ze dieper ingaat op de complexiteit van wetenschappelijk onderzoek, belooft haar werk nieuwe inzichten te ontdekken die de toekomst van de geneeskunde en technologie vorm kunnen geven.

Bronnen: MIT Technology Review