iOS 17: wachtwoorden delen op de iPhone met iCloud-sleutelhanger

Apple introduceert een grote verbetering voor iCloud-sleutelhanger met iOS 17, waardoor gebruikers naadloos inloggegevens met iedereen kunnen delen. Met de nieuwe functie, bekend als ‘Familiewachtwoorden’, kunnen gebruikers wachtwoorden en toegangscodes delen met een groep vertrouwde contacten. Deze functie is end-to-end gecodeerd en maakt het delen van wachtwoorden eenvoudiger en veiliger.

Volg deze stappen om wachtwoorden te delen op een iPhone met iOS 17:

Open de app Instellingen Veeg naar beneden en tik op Wachtwoorden Kies in het gedeelte Familiewachtwoorden 'Aan de slag' Voeg mensen toe aan uw gedeelde wachtwoordgroep (hun iPhone moet ook op iOS 17 staan) Selecteer de wachtwoorden of toegangssleutels die u wilt delen Tik op 'Verplaatsen' in de rechterbovenhoek Stuur een bericht naar de persoon/personen met wie u wachtwoorden deelt

Het is mogelijk om meerdere gedeelde wachtwoordgroepen in te stellen, wat voor meer flexibiliteit en gemak zorgt. Er is echter een eigenaardigheid bij het verwijderen van gedeelde wachtwoorden. Ze worden verplaatst naar een map Recent verwijderd, die na 30 dagen automatisch wordt verwijderd. Als u een gedeeld wachtwoord wilt verwijderen maar het in uw eigen wachtwoorden wilt bewaren, kunt u het herstellen door op het wachtwoord in de map Recent verwijderd te tikken en 'Herstel naar mijn wachtwoorden' te selecteren.

Gedeelde wachtwoorden op Apple-apparaten vergroten het gemak van iCloud-sleutelhanger en maken het een competitievere optie vergeleken met betaalde wachtwoordmanagers. Deze nieuwe mogelijkheid in iOS 17 zorgt voor extra veelzijdigheid en veiligheid bij het delen van wachtwoorden. Ben je enthousiast over deze nieuwe functie?

