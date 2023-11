Nieuwe aanbiedingen voor Apple MacBook- en MacBook Pro-modellen beschikbaar op Amazon Canada

Als je op zoek bent naar een nieuwe Apple MacBook of MacBook Pro, dan heb je geluk. Amazon Canada heeft onlangs een nieuwe ronde deals onthuld, die aanzienlijke kortingen bieden op geselecteerde modellen. Of je nu een student, professional of tech-liefhebber bent, dit is een kans die het overwegen waard is.

Een van de opvallende aanbiedingen is de Apple 2022 MacBook Pro met de langverwachte M2-chip en een 13-inch Retina-display. Deze krachtige en slanke laptop is momenteel verkrijgbaar voor slechts $ 1,399, waarmee u een aanzienlijke korting van 18% op de oorspronkelijke prijs bespaart.

Een andere opvallende deal is de Apple 2021 MacBook Pro met een 16-inch display en een indrukwekkende Apple M1 Max-chip. Met een prijs van $ 3,299 kunt u een aanzienlijke 25% besparen op dit geavanceerde apparaat, compleet met een 10-core CPU.

Voor degenen die op zoek zijn naar meer betaalbare opties: de Apple 2020 MacBook Pro- en MacBook Air-modellen zijn ook verkrijgbaar tegen gereduceerde prijzen. De MacBook Pro uit 2020, uitgerust met de Apple M1-chip, kan van jou zijn voor slechts $ 1,442, met een korting van 26%. Ondertussen kost de lichtgewicht en draagbare MacBook Air uit 2020, met de Apple M1-chip en een verbluffend 13-inch Retina-display, momenteel $ 1,484, wat je 10% bespaart op de normale kosten.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de fantastische aanbiedingen die beschikbaar zijn op Amazon Canada voor Apple MacBook- en MacBook Pro-modellen. Bezoek de website van Amazon Canada om door de volledige selectie te bladeren en te profiteren van deze tijdelijke aanbiedingen.

Veel gestelde vragen (FAQ)

1. Kan ik de prijzen en aanbiedingen vertrouwen die op Amazon Canada worden aangeboden?

Ja, Amazon Canada is een gerenommeerde online marktplaats die bekend staat om zijn concurrerende prijzen en betrouwbare deals. Het is echter altijd een goed idee om prijzen op meerdere platforms te vergelijken, zodat u zeker weet dat u de best mogelijke deal krijgt.

2. Zijn deze aanbiedingen slechts voor een beperkte tijd beschikbaar?

Ja, deze aanbiedingen zijn doorgaans beperkt in de tijd, dus het wordt aanbevolen om er zo snel mogelijk van te profiteren. Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid kan variëren, dus bekijk de productlijst voor de meest actuele informatie.

3. Zijn deze Apple MacBook- en MacBook Pro-modellen de nieuwste beschikbare versies?

De modellen die in de deals worden vermeld, kunnen zowel de nieuwste releases als eerdere generaties bevatten. Het is essentieel om de productbeschrijvingen zorgvuldig te lezen om de exacte specificaties te bepalen van het apparaat waarin u geïnteresseerd bent.

Bronnen:

- Amazon Canada