Warzone-expert onthult overweldigde bijlage, perfect tegen kampeerders en Riot Shield-gebruikers

Warzone-expert en maker van inhoud, Metaphor, heeft onlangs een onderbenut maar zeer effectief hulpstuk ontdekt dat perfect is voor het tegengaan van kampeerders en Riot Shield-gebruikers. Het betreffende hulpstuk is het KL40-M2 Drill-onderloophulpstuk, dat kan worden uitgerust op het Kastov 762-wapen.

In een recent experiment ontdekte Metaphor dat het KL40-M2-hulpstuk verrassend krachtig is. Het functioneert in wezen als een Drill Charge-launcher, waardoor spelers tot 7 Drill Charges op vijanden kunnen afvuren terwijl ze het wapen gebruiken. Dit geeft spelers de mogelijkheid om de Drill Charges te ‘spammen’, waardoor het een extreem formidabel hulpmiddel is in de strijd.

Een van de belangrijkste voordelen van het gebruik van dit hulpstuk is de compatibiliteit met de Fast Hands Perk, waarmee de Drill Charge-launcher snel kan worden herladen. Hierdoor kunnen spelers de ladingen snel afvuren, wat aanzienlijke schade aanricht en mogelijk hele gebouwen neerhaalt.

Bovendien biedt het KL40-M2-hulpstuk ook terugslagstabilisatie, waardoor het een goed afgerond hulpstuk is dat zowel de offensieve als de defensieve capaciteiten verbetert. Metaphor is van mening dat deze bijlage niet alleen een nieuwigheid is, maar eerder een volledig haalbare optie voor Warzone-spelers die hun uitrusting willen wisselen.

Bovendien blijkt deze bijlage bijzonder effectief tegen Riot Shield-gebruikers en degenen die in gebouwen kamperen. Dankzij de mogelijkheid om meerdere Drill Charges af te vuren, kunnen spelers de verdediging van Riot Shield doorbreken en kampeerders uit hun schuilplaatsen verdrijven.

Metaphor raadt spelers sterk aan deze bijlage eens te proberen, omdat het de dynamiek van het spel drastisch kan veranderen. Om de KL40-M2-bijlage te ontgrendelen, moeten spelers vijandige spelers voorzien van 10 Drill Charges, wat relatief snel kan worden bereikt op de Shipment 24/7-kaart in Modern Warfare 2.

Concluderend is het KL40-M2 Drill-onderloophulpstuk naar voren gekomen als een onderbenutte maar zeer krachtige optie voor Warzone-spelers. De mogelijkheid om meerdere Drill Charges af te vuren maakt het een waardevol hulpmiddel tegen kampeerders en Riot Shield-gebruikers. Met de Fast Hands Perk en terugslagstabilisatie heeft dit hulpstuk bewezen een game-changer te zijn. Probeer het eens en ervaar een nieuw niveau van dominantie op het slagveld.

Bronnen:

– Joseph Pascoulis, Dexerto Warzone-expert, 11 september 2023.