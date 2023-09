Bespaar $ 150 op Beats By Dr. Dre Studio Pro-hoofdtelefoons bij Best Buy Canada

Best Buy Canada biedt momenteel een promotie aan op de Beats By Dr. Dre Studio Pro-hoofdtelefoon, waardoor klanten een korting van $ 150 krijgen. Deze over-ear-hoofdtelefoon is voorzien van Active Noise Cancelling-technologie, waardoor gebruikers externe geluiden kunnen blokkeren en zich kunnen onderdompelen in hun muziek- of audio-ervaring. De hoofdtelefoon heeft ook een Transparantiemodus, waarmee gebruikers indien nodig omgevingsgeluid kunnen horen.

Naast hun ruisonderdrukkende mogelijkheden bieden de Beats By Dr. Dre Studio Pro-hoofdtelefoons tot 40 uur draadloze luistertijd. Ze zijn compatibel met verschillende apparaten, waaronder smartphones, tablets en computers, dankzij Bluetooth-, USB-C- en 3.5 mm analoge ingangsconnectiviteitsopties.

De hoofdtelefoon, die voorheen $ 469.99 kostte, is momenteel verkrijgbaar voor $ 319.99 bij Best Buy Canada. Deze korting maakt het een aantrekkelijke mogelijkheid voor mensen die hun hoofdtelefoon willen upgraden en willen genieten van audio van hoge kwaliteit.

De beste deals van Best Buy Canada voor de week van 8 tot 14 september bevatten verschillende andere aantrekkelijke kortingen. Deze omvatten besparingen op tv's, gamingaccessoires, laptops, smartwatches en meer. Enkele opvallende aanbiedingen zijn onder meer de Toshiba 55-inch 4K UHD HDR LED Fire Smart TV voor $ 449.99 (bespaar $ 200) en de ASUS ROG Strix Gaming PC voor $ 999.99 (bespaar $ 600).

Zorg ervoor dat u de website van Best Buy Canada bezoekt om alle topdeals te bekijken die deze week beschikbaar zijn.

