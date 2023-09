Ontvang $ 10 korting op de pc-versie van Mortal Kombat 1

Je kunt wat geld besparen als je de pc-versie van Mortal Kombat 1 koopt. Winkeliers zoals Newegg en Green Man Gaming bieden $ 10 korting op pre-orders voor de Windows-pc via de Steam-versie van het spel.

Bij Newegg voert u eenvoudigweg de code PPXDSEP in tijdens het afrekenen om een ​​prijsverlaging van 15% te zien. Als je liever bij Green Man Gaming winkelt, heb je niet eens een kortingscode nodig; de korting van $ 10 is al beschikbaar. Bovendien biedt Green Man Gaming ook 15% korting op de premiumeditie van de game, inclusief vroege toegang, in-game cosmetica en valuta.

Helaas heeft NetherRealm Studios, de ontwikkelaar van de game, niet bevestigd of Mortal Kombat 1 bij de lancering beschikbaar zal zijn op Steam Deck. Zorg er echter voor, ongeacht het apparaat dat je gebruikt om de game te spelen, dat je voldoende opslagruimte hebt, want er is maar liefst 100 GB voor nodig. Dit is in lijn met de trend van toenemende game-installatiegroottes.

Dus als je een pc-gamer bent en fan van de Mortal Kombat-franchise, mis deze kortingen dan niet. Pak je exemplaar van Mortal Kombat 1 en bereid je voor op een vechtervaring boordevol actie.

