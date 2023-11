OpenAI Board Shake-Up: de overstap van Altman naar Microsoft staat op het spel

Door de gang van zaken is de verwachte overgang van Sam Altman naar Microsoft na zijn onverwachte ontslag bij OpenAI misschien toch geen uitgemaakte zaak. Bronnen die dicht bij de zaak staan, onthullen dat Altman en medeoprichter Greg Brockman openstaan ​​voor het idee om terug te keren naar OpenAI als de bestuursleden die hun functie hebben beëindigd, opzij stappen. Deze onthulling komt te midden van een uittocht van OpenAI-werknemers, waaronder bestuurslid en hoofdwetenschapper Ilya Sutskever, die aanvankelijk de verwijdering van Altman had gesteund. De toegenomen druk op het bestuur heeft geresulteerd in grotere onzekerheid, waarbij slechts twee van de overige drie leden hun standpunt moesten veranderen met het oog op de mogelijke herplaatsing van Altman.

Terwijl Altman onlangs op sociale media verklaarde dat “we allemaal op de een of andere manier gaan samenwerken”, wat duidt op een aanhoudende strijd, suggereren bronnen dat Altman, Brockman en de investeerders van het bedrijf een elegante exit voor het huidige bestuur onderzoeken. Eén bron beschrijft de aanwervingsaankondiging van Microsoft als een tijdelijk ‘holdingpatroon’, waarbij wordt opgemerkt dat de resolutie noodzakelijk was vóór de opening van de aandelenmarkt. Zowel Altman als Microsoft blijven zich echter inzetten voor het waarborgen van de continuïteit van de activiteiten voor partners en klanten van OpenAI.

De interne machtsstrijd binnen OpenAI is meedogenloos sinds het abrupte ontslag van Altman, waarbij de meerderheid van de werknemers zich tegen het huidige driekoppige bestuur verzet. In een belangrijke ontwikkeling heeft Sutskever, die eerder een cruciale rol had gespeeld bij de verwijdering van Altman, zich nu aangesloten bij de afgezette medeoprichter. De wending van Sutskever kwam tot uiting in een open brief aan het bestuur, ondertekend door de meerderheid van het bedrijf, waarin werd opgeroepen tot hun ontslag en het herstel van Altman.

Ondertussen hebben OpenAI-medewerkers de sociale media gebruikt om het publiek te verzekeren dat ze actief werken aan het handhaven van de servicestabiliteit en het soepel laten draaien van het bedrijf onder de voortdurende druk van het bestuur. De overige bestuursleden bij OpenAI zijn onder meer Adam D'Angelo, CEO van Quora, Tasha McCauley, voormalig CEO van GeoSim Systems, en Helen Toner, directeur strategie bij Georgetown's Center for Security and Emerging Technology.

Naarmate de situatie zich verder ontwikkelt, blijft de toekomst van Altmans overstap naar Microsoft onzeker. De mogelijke terugkeer van Altman en Brockman naar OpenAI hangt af van de bereidheid van het bestuur om een ​​stap opzij te doen, en de onderhandelingen gaan achter de schermen door om een ​​oplossing te vinden die alle betrokken partijen tevreden stelt.

Bron: The Verge

