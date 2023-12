Rusland en NASA verlengen gezamenlijke missievliegen naar het Internationaal Ruimtestation (ISS) tot 2025

In een gezamenlijke overeenkomst hebben Rusland en NASA besloten om hun gezamenlijke missievliegen naar het Internationaal Ruimtestation (ISS) te verlengen tot 2025, zoals aangekondigd door het Russische ruimtevaartagentschap Roscosmos op donderdag.

Het doel van deze verlenging is om de betrouwbaarheid van de ISS-operaties te waarborgen en ervoor te zorgen dat er ten minste één vertegenwoordiger van Roscosmos en NASA aanwezig is op hun respectieve segmenten van het station. De overeenkomst met de Amerikaanse partners om de gezamenlijke missievliegen te verlengen tot 2025 werd in 2023 bereikt, zoals vermeld in een persbericht van Roscosmos. In juli en december 2023 werden nog twee aanvullende addenda aan de overeenkomst ondertekend, waarin de betrokkenheid bij deze samenwerking werd benadrukt.

Rusland had eerder verklaard “na 2024” zich terug te willen trekken uit het ISS, waar zijn kosmonauten permanent gestationeerd zijn en een cruciale rol spelen. Om het ISS te vervangen, heeft Roscosmos prioriteit gegeven aan de oprichting van een nieuwe Russische ruimtestation. In oktober verklaarde de Russische president Vladimir Poetin dat het eerste segment van dit nieuwe ruimtestation in 2027 in een baan om de aarde gebracht moet worden, en beloofde hij door te gaan met ruimteverkenning ondanks recente tegenslagen.

De Russische ruimtesector, historisch gezien een bron van trots voor het land, heeft te kampen gehad met uitdagingen op het gebied van financiering, corruptieschandalen en mislukkingen, zoals het verlies van de maansonde Luna-25 in augustus. Het ISS, een model van internationale samenwerking tussen Europa, Japan, de Verenigde Staten en Rusland, werd in 1998 gebouwd. Hoewel het aanvankelijk gepland was om met pensioen te gaan in 2024, gelooft NASA dat het station operationeel kan blijven tot 2030.

Veelgestelde vragen (FAQ)

V: Waarom hebben Rusland en NASA besloten om het gezamenlijke missievliegen naar het ISS te verlengen?

A: De verlenging heeft als doel de betrouwbaarheid van de ISS-operaties te behouden en de aanwezigheid van vertegenwoordigers van zowel Roscosmos als NASA op hun respectieve segmenten van het station te garanderen.

V: Wanneer is Rusland van plan zich terug te trekken uit het ISS?

A: Rusland heeft eerder aangekondigd zich “na 2024” terug te willen trekken uit het ISS, wat wijst op de behoefte aan een nieuw Russisch ruimtestation.

V: Wat is het tijdschema voor de oprichting van het nieuwe Russische ruimtestation?

A: De Russische president Vladimir Poetin verklaarde dat het eerste segment van het nieuwe Russische ruimtestation in 2027 in een baan om de aarde gebracht moet worden.

V: Met welke uitdagingen kampt de Russische ruimtesector?

A: De Russische ruimtesector kampt met financieringsproblemen, corruptieschandalen en tegenslagen, zoals het verlies van de maansonde Luna-25 in augustus.

V: Hoelang wordt verwacht dat het ISS operationeel blijft?

A: Hoewel aanvankelijk gepland was om met pensioen te gaan in 2024, gelooft NASA dat het ISS operationeel kan blijven tot 2030.