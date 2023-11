Newegg Black Friday-deal: upgrade uw gaming-pc met de krachtige RTX 4070 Ti grafische kaart

By

Wilt u uw game-ervaring naar een hoger niveau tillen? Newegg heeft een spannende Black Friday-deal voor de MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC grafische kaart, die deze aanbiedt tegen de laagste prijs ooit van slechts $ 719.

De RTX 4070 Ti is een beest van een grafische kaart, uitgerust met 240 Tensor-kernen en 60 ray tracing-kernen, en levert ongeëvenaarde prestaties voor uw gaming-installatie. Met een TSMC-proces van 4 nanometer en maar liefst 35.8 miljard transistors heeft deze kaart een serieuze klap te pakken.

Een van de hoogtepunten van de RTX 4070 Ti zijn de ongeëvenaarde ray-tracing-mogelijkheden. Benchmarks hebben aangetoond dat het beter presteert dan zijn concurrenten van AMD en Intel op het gebied van ray-tracing-prestaties. NVIDIA's DLSS 3-software, inclusief de nieuwste 3.5-update met Ray Reconstruction, verbetert de kwaliteit van ray tracing in geselecteerde titels, waardoor een nog meeslependere game-ervaring wordt geboden.

Als het op gamingprestaties aankomt, stelt de RTX 4070 Ti niet teleur. In onze uitgebreide benchmarktests liet het indrukwekkende resultaten zien op ultra-instellingen met een resolutie van 4K. Of je nu grote open werelden wilt verkennen, intense multiplayer-gevechten wilt aangaan of wilt genieten van visueel verbluffende games, deze grafische kaart helpt je dat met gemak te doen.

Met de Black Friday-deal bij Newegg is dit het perfecte moment om uw gaming-pc te upgraden of een nieuwe te bouwen. Mis deze kans niet om de RTX 4070 Ti voor een onverslaanbare prijs te bemachtigen en je game-ervaring naar nieuwe hoogten te tillen.

FAQ:

Vraag: Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC grafische kaart?

A: De RTX 4070 Ti beschikt over 240 Tensor-kernen, 60 ray tracing-kernen, een TSMC-proces van 4 nanometer en 35.8 miljard transistors.

Vraag: Waarom is ray tracing belangrijk voor gamers?

A: Ray tracing-technologie voegt realistische verlichting en reflecties toe aan games, waardoor de visuele kwaliteit en immersie wordt verbeterd.

Vraag: Hoe verhoudt de RTX 4070 Ti zich tot zijn concurrenten van AMD en Intel?

A: De RTX 4070 Ti biedt superieure ray-tracing-prestaties in vergelijking met grafische kaarten van AMD en Intel.

Vraag: Kan de RTX 4070 Ti gamen met een resolutie van 4K aan?

A: Ja, de RTX 4070 Ti presteert uitstekend met een resolutie van 4K, waardoor gamers van hun favoriete titels kunnen genieten met verbluffende beelden.

Vraag: Waar kan ik deze Black Friday-deal vinden?

A: U kunt de deal vinden op de Newegg-website.