RTE kondigt spannende oudejaarsavondshow aan, gepresenteerd door Patrick Kielty

RTE maakt zich op voor een spannend oudejaarsfeest met een speciale editie van de iconische Late Late Show. In afwijking van de traditie wordt de show voor de eerste keer ooit op een zondag uitgezonden, waardoor de kijkers een onvergetelijke avond worden beloofd terwijl ze 2024 inluiden.

Gerenommeerde tv-persoonlijkheid Patrick Kielty zal het roer overnemen als gastheer van dit eindejaarsextravaganza. Verwacht een met sterren bezaaide line-up van speciale gasten die de Donnybrook-set sieren, wat bijdraagt ​​aan de feestelijke sfeer. Kielty, bekend om zijn charisma en snelle humor, zal levendige gesprekken voeren met een reeks bekende gezichten.

Volgens de RTE Gids zal de oudejaarsavondspecial gevuld zijn met verrassingen en veel spanning, als afscheid van het voorgaande jaar. Kijkers kunnen een onvergetelijk afscheid naar 2023 verwachten en een warm welkom in het nieuwe jaar, boordevol hoop en verwachting.

Dit jaar gaat de Late Late Show nieuwjaarsspecial hand in hand met de Graham Norton show, die beschikt over een indrukwekkende line-up met sterren als Emma Stone en Mark Ruffalo. Het zal zeker een zware strijd worden om de aandacht van de kijkers, aangezien beide programma's strijden om de titel van de ultieme oudejaarsuitzending.

Kijk op oudejaarsavond tussen 10.15 en 11.45 uur naar RTE One om Patrick Kielty in actie te zien. Na zijn boeiende hostingperiode zal hij het stokje doorgeven aan Anna Geary, zodat hij kan aftellen naar middernacht. Mis deze buitengewone avond vol entertainment en feest niet, want RTE brengt vreugde en opwinding naar de huizen van kijkers over de hele wereld.