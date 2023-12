RTE kondigt spannende oudejaarsshow aan met Patrick Kielty

By

RTE maakt zich op voor een opwindende oudejaarsavond met de aankondiging van een spectaculaire Late Late Show-special. De iconische chatshow breekt met de traditie en wordt voor de allereerste keer op zondag uitgezonden en belooft kijkers een gedenkwaardig einde van het jaar. Gerenommeerde presentator Patrick Kielty neemt het roer over en presenteert op oudejaarsavond om 10.15 uur een spannende show.

De speciale productie, onthuld in de nieuwste RTE Guide, belooft een sensationeel spektakel te worden waarbij je op het puntje van je stoel zit. Een groot aantal verrassende beroemde gasten zullen de Donnybrook-set sieren, wat bijdraagt ​​aan de feestelijke sfeer en zorgt voor een onvergetelijke ervaring. Terwijl we afscheid nemen van het afgelopen jaar en 2024 verwelkomen, zal Kielty levendige gesprekken voeren met zijn gasten, waardoor de kijkers entertainment en inzicht krijgen in de wereld van de sterren.

Terwijl de Graham Norton-show bekend staat om zijn nieuwjaarsspecial, met prominente figuren als Emma Stone en Mark Ruffalo dit jaar, zal de Late Late Show ongetwijfeld waar voor zijn geld geven. Van 10.15 tot 11.45 uur zal Patrick Kielty het podium besturen en het publiek boeien met zijn charme en humor. Daarna zal Anna Geary het naadloos overnemen en het aftellen naar het nieuwe jaar leiden.

Laat de Late Late Show deze oudejaarsavond jouw bestemming zijn voor ongelooflijk entertainment en een afscheid van het afgelopen jaar als geen ander. Stem af op RTE One en sluit je aan bij Patrick Kielty en een met sterren bezaaide line-up die deze oudejaarsavond echt onvergetelijk maken.