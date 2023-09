Bouwen aan een toekomst met veelzijdige robots

Lerrel Pinto, een computerwetenschappelijk onderzoeker aan de New York University, is erkend als een van de 2023 Innovators Under 35 van MIT Technology Review. Pinto's focus ligt op het creëren van robots die een meer integraal onderdeel van ons leven kunnen zijn door taken uit te voeren die verder gaan dan alleen stofzuigen. Hij wil robots ontwikkelen die kunnen helpen bij klusjes, ouderenzorg en revalidatie, en die aanwezig kunnen zijn wanneer dat nodig is.

Voor het trainen van multi-skilled robots is echter een aanzienlijke hoeveelheid data nodig. Om deze uitdaging aan te gaan, maakt Pinto gebruik van een techniek die zelfgestuurd leren wordt genoemd. Bij deze aanpak verzamelen robots gegevens terwijl ze leren, waardoor ze hun vaardigheden autonoom kunnen verbeteren. Zijn werk op dit gebied wordt zeer geprezen en wordt gezien als een belangrijke stap in de combinatie van machinaal leren en robotica.

Pinto erkent dat recente ontwikkelingen op het gebied van AI, met name grote taalmodellen, sterk afhankelijk zijn geweest van enorme datasets die van internet zijn afgeleid. Deze aanpak is echter niet haalbaar voor het trainen van robots. In tegenstelling tot zelfrijdende auto's, die gegevens verzamelen van miljoenen uren onderweg, hebben huishoudelijke robots urenlang beeldmateriaal nodig van verschillende taken in verschillende omgevingen.

In 2016 bereikte Pinto een mijlpaal door 's werelds grootste robotica-dataset te creëren, waarbij robots hun trainingsgegevens zonder menselijk toezicht genereerden en labelden. Sindsdien hebben hij en zijn collega's leeralgoritmen ontwikkeld waarmee robots kunnen verbeteren door van fouten te leren. Mislukkingen, zoals een robotarm die er herhaaldelijk niet in slaagt een object vast te pakken, kunnen worden gebruikt om modellen te trainen die erin slagen de taak uit te voeren.

Een andere benadering die Pinto onderzoekt, is het nabootsen van menselijke acties. Door te observeren dat mensen open deuren openen, leren robots het zelf te doen en voortdurend hun dataset aan te vullen. Hoe meer deuren ze zien hoe mensen opengaan, hoe groter hun kansen om met succes nieuwe deuren te openen.

Pinto's huidige project omvat het rekruteren van vrijwilligers om video's op te nemen waarin ze verschillende objecten in hun huis manipuleren met behulp van smartphones die op goedkope hulpmiddelen zijn gemonteerd. Deze gegevensverzameling, gecombineerd met efficiënte leeralgoritmen, stelt robots in staat behendig gedrag te leren met minimale trainingstijd.

Door robots hun ‘grote-taalmodelmoment’ te geven, wil Pinto een nieuw tijdperk in AI aanbreken. Zijn overtuiging is dat intelligentie bedoeld is om beweging en verandering in de wereld teweeg te brengen, een vermogen van fysieke wezens zoals robots.

Bronnen:

– MIT Technologie Review

– Het onderzoekswerk van Lerrel Pinto aan de New York University