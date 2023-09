Roblox onthult Chatbot-assistent voor game-ontwikkeling

By

Roblox heeft een nieuwe chatbot-assistent geïntroduceerd die tot doel heeft het proces van het coderen en creëren van gamewerelden te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Met de Roblox-assistent kunnen gebruikers in natuurlijke taal beschrijven wat ze willen maken, waardoor handmatige codering niet meer nodig is. De assistent bouwt voort op de bestaande generatieve AI-tools van Roblox en kan assets uit de marktplaats of de bibliotheek met visuele assets van de gebruiker halen.

Het doel van de Roblox Assistant is om het maken van games toegankelijker te maken voor gebruikers door de toegangsbarrière weg te nemen die codeerkennis vaak met zich meebrengt. In een videodemonstratie konden gebruikers eenvoudig bomen aanvragen en plaatsen in hun spelwereld. Toen de assistent dezelfde boom aanvankelijk meerdere keren kopieerde en plakte, loste een eenvoudig verzoek om de bomen te diversifiëren het probleem op. Deze collaboratieve en gebruiksvriendelijke aanpak maakt het voor nieuwe spelers gemakkelijker om het meeste uit de tools voor het maken van games van Roblox te halen.

Helaas heeft Roblox geen specifieke releasedatum voor de assistent aangekondigd. Ze hebben echter bevestigd dat het eind dit jaar of begin volgend jaar zal worden gelanceerd. Naast de assistent heeft Roblox aangekondigd dat het platform in oktober beschikbaar zal zijn op PlayStation en Nintendo Switch, waardoor de toegankelijkheid voor gebruikers op verschillende gameconsoles verder wordt uitgebreid.

Over het geheel genomen is de Roblox Assistant een opwindende ontwikkeling voor gamemakers, die een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier biedt om hun ideeën tot leven te brengen. Door de noodzaak van handmatige codering te elimineren, opent de assistent de wereld van game-ontwikkeling voor een breder publiek, waardoor het voor iedereen gemakkelijker wordt om zijn eigen meeslepende game-ervaringen te creëren.

